В Одесу скоро нагряне справжня зима: коли чекати морозу та снігу

Температури падають через надходження повітряних мас із півночі

В Одесу раптово нагряне похолодання. "Мінуси" будуть не надто тривалими, але відчутними.

Що потрібно знати:

В Одесу прийдуть морози

Стовпчики термометрів опустяться до -10 градусів

Похолодання супроводжують опади

Про це йдеться у прогнозах синоптиків.

За даними сервісу meteo.ua, вже з 11 січня в Одесі помітно похолодає. Стовпчики термометрів опустяться до -3-8 градусів. Холодна погода протримається буквально кілька днів (до 13 січня), а потім температура повітря знову прогріється до плюсової. Можливий мокрий сніг.

Погода в Одесі

Похолодання також прогнозують і синоптики з meteofor. Вони вважають, що з 11 по 13 січня в Одесі температура повітря буде на рівні -2-9 градусів. Можливі опади у вигляді мокрого снігу.

Погода в Одесі

Яка погода буде в Україні на початку року

Як розповів "Телеграфу" начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань теплу погоду в Україні на початку січня зумовив теплий циклон з центром над країнами Балтії. А вже наприкінці першої декади місяця, через надходження повітряних мас з півночі, темпера знову впаде.

"Не забуваємо, що січень найхолодніший період року. Для нього характерні періоди помірних і навіть сильних морозів. А також хуртовини та снігопади пов’язані з виходами південних циклонів", — зазначив Постригань.

Віталій Постригань

