В Одесу скоро нагряне справжня зима: коли чекати морозу та снігу
Температури падають через надходження повітряних мас із півночі
В Одесу раптово нагряне похолодання. "Мінуси" будуть не надто тривалими, але відчутними.
Що потрібно знати:
- В Одесу прийдуть морози
- Стовпчики термометрів опустяться до -10 градусів
- Похолодання супроводжують опади
Про це йдеться у прогнозах синоптиків.
За даними сервісу meteo.ua, вже з 11 січня в Одесі помітно похолодає. Стовпчики термометрів опустяться до -3-8 градусів. Холодна погода протримається буквально кілька днів (до 13 січня), а потім температура повітря знову прогріється до плюсової. Можливий мокрий сніг.
Похолодання також прогнозують і синоптики з meteofor. Вони вважають, що з 11 по 13 січня в Одесі температура повітря буде на рівні -2-9 градусів. Можливі опади у вигляді мокрого снігу.
Яка погода буде в Україні на початку року
Як розповів "Телеграфу" начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань теплу погоду в Україні на початку січня зумовив теплий циклон з центром над країнами Балтії. А вже наприкінці першої декади місяця, через надходження повітряних мас з півночі, темпера знову впаде.
"Не забуваємо, що січень найхолодніший період року. Для нього характерні періоди помірних і навіть сильних морозів. А також хуртовини та снігопади пов’язані з виходами південних циклонів", — зазначив Постригань.
