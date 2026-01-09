Там ліквідували Захарченка. Що стало з відомим кафе "Сепар" у Донецьку (фото)

Заклад пропрацював майже чотири роки

У тимчасово окупованому Донецьку до 2018 року існувало кафе "Сепар". Воно з'явилось вже після окупація міста та було популярним серед так званої "влади" Донецька. Найбільшу славу цьому кафе принесла ліквідація лідера самопроголошеної "ДНР" Олександра Захарченка.

"Телеграф" покаже, як виглядало кафе "Сепар" раніше та що з ним зараз. Зауважимо, що у закладі 31 серпня 2018 року пролунав вибух, внаслідок якого і загинув Захарченко.

Кафе "Сепар" — це відоме донецьке кафе. Саме тут було ліквідовано Захарченка. Вибух стався в центрі міста. Як відомо, в середині кафе не вирізнялось вишуканим дизайном чи меню, воно більше скидалось на місцеву забігайлівку, де збирались люди, які люблять випити. Однак місцеві знали, що окрім звичайних відвідувачів, тут часто бував Захарченко та його посіпаки.

Кафе "Сепар". Фото: росЗМІ

Кафе "Сепар" після вибуху. Фото: росЗМІ

Кафе "Сепар" на карті

Інтер'єр кафе був виконаний у військовому стилі, там навіть офіціанти ходили у формі. Щоправда, як видно на фото, чимало елементів декору дешевили заклад та перетворювали його на забігайлівку. Однак меню та ціни у "Сепарі" були не низькими, не кожен місцевий міг собі дозволити поїсти на 400-1000 рублів.

Меню кафе "Сепар"

Як виглядало кафе "Сепар" в середині

Як виглядало кафе Сепар в середині

Назва кафе не випадкова. Її обрали навмисне і означає вона "сепаратист" тобто той, хто підтримує окупацію території. Досить символічно, що саме в "Сепарі" ліквідували Захарченка.

Що з кафе "Сепар" зараз

Станом на 2026 рік кафе зачинене та не працює. Воно не відновило роботу після вибуху у 2018. Чому саме, достеменно невідомо. Однак наразі місце, де ліквідували Захарченка "влада" позиціонує як меморіал, який оточений відповідними банерами.

Олександр Захарченко

Як виглядає кафе "Сепар" зараз. Фото: ромЗМІ

Як виглядає кафе "Сепар" зараз. Фото: ромЗМІ

Додамо, що фактично кафе "Сепар" існувала на території України нелегально, адже його відкрили під час окупації Донецька. Ба більше, контролювали заклад незаконні збройні формування.

