Там ликвидировали Захарченко. Что стало с известным кафе "Сепар" в Донецке (фото)

Заведение проработало почти четыре года

Во временно оккупированном Донецке до 2018 года существовало кафе "Сепар". Оно появилось уже после оккупации города и было популярно среди так называемой "власти" Донецка. Наибольшую славу этому кафе принесла ликвидация лидера самопровозглашенной "ДНР" Александра Захарченко.

"Телеграф" покажет, как выглядело кафе "Сепар" раньше и что с ним сейчас. Заметим, что в заведении 31 августа 2018 раздался взрыв, в результате которого и погиб Захарченко.

Кафе "Сепар" — это известное донецкое кафе. Именно здесь был ликвидирован Захарченко. Взрыв произошел в центре города. Как известно, внутри кафе не отличалось изысканным дизайном или меню, оно больше походило на местную забегаловку, где собирались люди, которые любят выпить. Однако местные знали, что кроме обычных посетителей, здесь часто бывал Захарченко.

Кафе "Сепар". Фото: росСМИ

Кафе "Сепар" после взрыва. Фото: росСМИ

Кафе "Сепар" на карте

Интерьер кафе был сделан в военном стиле, там даже официанты ходили в форме. Правда, как видно на фото, многие элементы декора дешевили заведение и превращали его в забегаловку. Однако меню и цены в "Сепаре" были не низкими, не каждый местный мог себе позволить поесть на 400-1000 рублей.

Меню кафе "Сепар"

Как выглядело кафе "Сепар" в середине

Как выглядело кафе Сепар в середине

Название кафе не случайно. Ее выбрали специально и означает оно "сепаратист", то есть тот, кто поддерживает оккупацию территории. Достаточно символично, что именно в "Сепаре" ликвидировали Захарченко.

Что с кафе "Сепар" сейчас

По состоянию на 2026 год кафе закрыто и не работает. Оно не возобновило работу после взрыва в 2018. Почему именно, точно неизвестно. Однако место, где ликвидировали Захарченко, "власть" позиционирует как мемориал, который окружен соответствующими баннерами.

Александр Захарченко

Как выглядит кафе "Сепар" сейчас. Фото: ромСМИ

Как выглядит кафе "Сепар" сейчас. Фото: ромСМИ

Добавим, что фактически кафе "Сепар" существовало на территории Украины нелегально, ведь его открыли во время оккупации Донецка. Более того, контролировали заведение незаконные вооруженные формирования.

