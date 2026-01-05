Тут проводили найкращі дні: який вигляд мав найнезвичніший ресторан у Черкасах

"Славутич" вважався чи не візитівкою Черкас і місцем, де відзначали найважливіші події

Ресторан "Славутич" на межі Черкас і Дахнівки добре знали кілька поколінь містян. Для багатьох це було не просто заклад громадського харчування, а одне з найпопулярніших і найулюбленіших місць у місті, яке вражало своїм виглядом і атмосферою.

Тут святкували весілля та дні народження, збиралися компаніями. "Телеграф" детальніше розповість про цей заклад у Черкасах і що з ним сталося.

Двоярусний бар-ресторан "Славутич" відкрили у березні 1969 року. Для свого часу це був по-справжньому незвичайний заклад.

Ресторан "Славутич" у Черкасах

Його вирізняла не лише кухня і музика, а передусім архітектура, яка для кінця 1960-х виглядала сміливо й сучасно. Це був не просто ресторан біля дороги, а органічно вписана в зелений схил споруда, зображення якої друкували на листівках.

На поверхні схилу знаходився тамбур — напівкруглий вестибюль із вмонтованою в цегляну підлогу та оздобленою каменем клумбою. Із вестибюля спіральні сходи вели вниз — на перший рівень, де розташовувався коктейль-хол. Він був виконаний у вигляді напівкруглого балкона, з якого відкривався вид на весь зал.

"Славутич" у Черкасах

Ще нижче знаходилося фойє зі стіною із сірого граніту. Далі був основний зал із вікном на всю стіну, з якого відкривався вид на сосни. На цьому ж рівні розташовувалися два банкетні зали.

Ресторан "Славутич", 1970 рік

До пивбару можна було потрапити або з основного залу, або через окремий вхід із вулиці. Усередині панував напівморок. Частина столів та стільці були стилізовані під бочки.

Пивбар "Славутич"

У своїх спогадах черкасці називають "Славутич" елітним, чистим, затишним, із доброю кухнею та атмосферою, яка завжди налаштовувала на свято.

Зараз "Славутич" стоїть занедбаним. Фото Матвій Зорін

"Славутич" закрився у 1992 році. Відтоді будівля стоїть безгосподарною і поступово руйнується.

Вид на колишній ресторан "Славутич", 2015 рік

