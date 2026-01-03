Було місцем зустрічі мистецької молоді. Як виглядає найменше кафе Львова
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Маленьке кафе зберігає колорит минулої епохи
У центрі Львова на вулиці Скельній розмістилось легендарне кафе, де у 90-х роках минулого століття було улюблене місце зустрічі мистецької молоді. В народі його називали "Апендицит" через його розміри.
Це місце було настільки популярним, що відвідувачі пили каву навстоячки, через брак місця. "Телеграф" розкаже про атмосферу цього незвичайного закладу.
Офіційна назва кафе — "Кава соки води кури гриль", але в народі заклад називають "Апендицит". Його приміщення цілком може змагатись за титул найменшого в місті, через що й отримало свою назву.
Це радянського штибу кафе з кількома столиками та барною стійкою. Там продаються кури-гриль, алкогольні напої, кава, чай та ін. На початку 1990-х років мистецька молодь Львова постійно відвідувала цей заклад. Там пити каву доводилось навстоячки, через брак місця, що свідчило про його популярність.
За повідомленнями місцевих ЗМІ, на сьогодні заклад зберіг свою атмосферу минулої епохи. Зараз там збирається чоловіче товариство, віку далеко за середній. Проте, молоді, як у 90-х, тут маже не помітно.
Раніше "Телеграф" розповідав про найнезвичайніший ресторан Харкова в часи СРСР. Справжній символ епохи мав назву "Кафе-ресторан "Харків’янка".