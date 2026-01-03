Було місцем зустрічі мистецької молоді. Як виглядає найменше кафе Львова

Маленьке кафе зберігає колорит минулої епохи

У центрі Львова на вулиці Скельній розмістилось легендарне кафе, де у 90-х роках минулого століття було улюблене місце зустрічі мистецької молоді. В народі його називали "Апендицит" через його розміри.

Це місце було настільки популярним, що відвідувачі пили каву навстоячки, через брак місця. "Телеграф" розкаже про атмосферу цього незвичайного закладу.

Офіційна назва кафе — "Кава соки води кури гриль", але в народі заклад називають "Апендицит". Його приміщення цілком може змагатись за титул найменшого в місті, через що й отримало свою назву.

Кафе Апендицит у Львові. Фото tvoemisto.tv

Це радянського штибу кафе з кількома столиками та барною стійкою. Там продаються кури-гриль, алкогольні напої, кава, чай та ін. На початку 1990-х років мистецька молодь Львова постійно відвідувала цей заклад. Там пити каву доводилось навстоячки, через брак місця, що свідчило про його популярність.

Кафе Апендицит у Львові. Фото tvoemisto.tv

За повідомленнями місцевих ЗМІ, на сьогодні заклад зберіг свою атмосферу минулої епохи. Зараз там збирається чоловіче товариство, віку далеко за середній. Проте, молоді, як у 90-х, тут маже не помітно.

Кафе Апендицит у Львові. Фото tvoemisto.tv

Кафе Апендицит у Львові на мапі

