Тут тусувалась елітна молодь. Як виглядало легендарне кафе "Грот" в столиці

Цей заклад також називали "Мічиган"

У Києві на Хрещатику було чимало відомих та унікальних закладів, до яких також можна віднести й кафе "Грот". Його особливістю були яскраві американські парасольки, які не залишали байдужими киян.

"Телеграф" розповість історію кафе "Грот" та покаже, як воно виглядало раніше. Зауважимо, що зараз на місці легендарного закладу працює Mushlya Bar.

Кафе "Грот" відкрилось на Хрещатику у 1983 році. Заклад знаходився біля підніжжя сходів до кінотеатру "Дружба". Майже з перших днів це кафе стало досить популярним. Його полюбляла молодь, студенти тощо. Тут досить часто можна було зустріти фарцовщиків, людей, що продавали дефіцитні джинси Levi’s і Wrangler. Тоді їх ціна сягала двох середньомісячних зарплат.

Як виглядало кафе "Грот". Фото: відкриті джерела

Кафе “Грот”, 1975. Фото: А. Примаченко

Візитівкою закладу стали барвисті парасольки, які сильно виділялись на тлі стриманого стилю Хрещатику. До слова, молодь називала це кафе "Мічиган" і все через парасольки.

Кафе "Грот" в Києві. Фото: відкриті джерела

Як раніше виглядало кафе "Грот" в Києві. Фото: відкриті джерела

У закладі подавали чай у гранованих склянках ("Чайковський"), десерти, випічку, цукерки. Алкоголь тут не продавали, тому люди ходили у сусідній гастроном, де брали необхідне та повертались за столики "Гроту".

У 90-х "Грот" закрили, але його слава ще довго була на вустах киян, які згадували славні часи розквіту закладу. Вони припали на 80-ті роки.

Раніше "Телеграф" розповідав, яким був легендарний ресторан Дніпра "Люкс".