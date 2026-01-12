За рік на 3500 грн: мінімальна зарплата українців може значно зрости в 2026

Сума мінімальної зарплати може відчутно змінитись

У Верховній Раді пропонують підвищити мінімальну зарплату та прожитковий мінімум у 2026 році. Ініціатива стосується також дітей, працездатних осіб та пенсіонерів.

У першій декаді січня група народних депутатів на чолі з Юлією Тимошенко зареєструвала два законопроєкти щодо змін до Держбюджету на 2026 рік. Перший проєкт №14363 стосується підвищення мінімальної зарплати, другий №14365 — збільшення прожиткових мінімумів, як передає "Kadroland".

Мінімальна зарплата зросте: що зміниться для українців у 2026 році

Зокрема, пропонується підвищити мінімальну зарплату з 8647 гривень на місяць (52,22 грн за годину) станом на 1 січня 2026 року до 12135 гривень на місяць (72,28 грн за годину) з 1 грудня поточного року. Це майже на 3500 гривень більше. Водночас мінімалка з 1 квітня може скласти 9347 гривень, а з 1 липня — 10628 гривень.

Також планують підвищити прожитковий мінімум. Це, ймовірно, буде поступово:

з 1 січня — 3209 грн на місяць;

з 1 квітня — 4330 грн;

з 1 липня — 6321 грн;

з 1 жовтня — 9992 грн.

Однак зауважимо, що наразі це лише пропозиції, і жоден із цих законопроєктів ще не ухвалили.

