За год на 3500 грн: минимальная зарплата украинцев может значительно вырасти в 2026

Сумма минимальной зарплаты может ощутимо изменится

В Верховной Раде предлагают повысить минимальную зарплату и прожиточный минимум в 2026 году. Инициатива касается также детей, трудоспособных лиц и пенсионеров.

В первой декаде января группа народных депутатов во главе с Юлией Тимошенко зарегистрировала два законопроекта об изменениях в Госбюджет на 2026 год. Первый проект №14363 касается повышения минимальной зарплаты, второй №14365 — увеличения прожиточных минимумов, как передает Kadroland.

Минимальная зарплата вырастет: что изменится для украинцев в 2026 году

В частности, предлагается повысить минимальную зарплату с 8647 гривен в месяц (52,22 грн в час) по состоянию на 1 января 2026 года до 12135 гривен в месяц (72,28 грн в час) с 1 декабря текущего года. Это почти на 3500 гривен больше. В то же время минималка с 1 апреля может составить 9347 гривен, а с 1 июля — 10628 гривен.

Также планируют повысить прожиточный минимум. Это, возможно, будет постепенно:

с 1 января — 3209 грн в месяц;

с 1 апреля — 4330 грн;

с 1 июля — 6321 грн;

с 1 октября — 9992 грн.

Однако заметим, что сейчас это только предложения, и ни один из этих законопроектов еще не был принят.

