Чому труби на ТЕЦ такі величезні та смугасті: причини, які ви могли не знати

Інженери враховують фізику під час проектування об’єктів

Величезні труби на ТЕЦ чи ТЕС є їхніми неодмінними атрибутами. Але багато хто запитує — чому вони такі високі. Як виявилося, на це є одразу кілька причин.

Що потрібно знати:

Усі теплоелектростанції обладнані димовими трубами, що відводять продукти горіння

Труби на ТЕЦ значно вищі, ніж, наприклад, ті, що встановлюються на котельнях

Червоно-біле забарвлення було обрано не випадково

"Телеграф" розповідає про те, чому електростанції мають усім відомі труби.

Навіщо взагалі потрібні труби на ТЕЦ

Отримання теплової чи електричної енергії на ТЕЦ пов’язане зі спалюванням великого обсягу палива, наприклад, вугілля. В результаті цього процесу утворюється зола або пил, який необхідно кудись відводити. Саме для цього всі теплоелектростанції обладнані димовими трубами.

За допомогою них проводиться відведення продуктів горіння, причому, до речі, тих, які вже залишилися після очищення електрофільтром.

ТЕЦ-5 у Харкові. Фото: Вікіпедія

Чому такі високі

На кожній електростанції може бути різна кількість труб, але зазвичай вони значно вищі, ніж ті, наприклад, ті які встановлюються на звичайних котельнях. Цьому є ціла низка причин:

Чим вище димова труба на ТЕЦ, тим краще вітер розвіює мікрочастинки золи. На великій висоті вітер завжди є, тому інженери враховують цей факт, проєктуючи розмір труб.

Друга причина – тяга. Чим вище труба, тим краще тяга у цій трубі. А від хорошої тяги залежить ефективність роботи котла та "якість" згоряння палива.

Цікавий факт про фарбування труб

Багато високих труб мають характерне червоно-біле забарвлення. Це не випадковість. Насамперед воно потрібне із міркувань авіаційної безпеки — щоб високі споруди були добре видно пілотам літаків та гелікоптерів вдень, а вночі їх підсвічують червоними вогнями, запобігаючи зіткненням.

Київська ТЕЦ-5. Фото: Вікіпедія

Смугасте забарвлення також допомагає краще оцінювати висоту та розміри труби із землі.

