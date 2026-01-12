Чи замерзнуть труби і коли знову буде тепло у Києві: влада роз’яснила ситуацію в будинках столиці

Злив теплоносія із труб — стандартна процедура

Найчастіше внутрішньобудинкові комунікації, які усередині будинків, технічно що неспроможні стати.

Про це "Телеграфу" розповів директор Департаменту систем життєзабезпечення Міністерства розвитку громад та територій України Віталій Сурай.

"У більшості випадків внутрішні комунікації, які проходять всередині будівель, технічно не можуть замерзнути. Залежно від типу будинку ухвалюється рішення: або систему залишають наповненою для швидшого відновлення теплопостачання, або здійснюють злив теплоносія, щоб запобігти розмерзанню мереж", – повідомив директор департаменту.

Сурай також пояснив, що злив систем опалення, який нещодавно відбувався в Києві й викликав панічні настрої серед мешканців, є регламентним технічним заходом. Такий крок застосовують у випадках, коли існує загроза пошкодження мереж через низькі температури.

Через морози та відсутність тепла в Києві лопаються труби

Якщо система розмерзається, її можна злити, потім знову заповнити і продовжувати роботу без заміни труб. А от заміна мереж — це вже тривалий і складний процес. Тому злив у таких умовах є технічно обґрунтованим заходом Віталій Сурай

Говорячи про можливі довгострокові наслідки для житлово-комунального господарства у разі затяжних холодів і перебоїв з енергопостачанням, Сурай зазначає, що такого досвіду Україна ще не мала.

"Ми робимо все можливе, щоб система продовжувала працювати, але багато залежить від того, чи будуть подальші обстріли і наскільки серйозними вони виявляться", – підсумовує чиновник.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що після масованих атак Росії на енергетичну інфраструктуру близько 1600 будинків у Києві станом на ранок понеділка, 12 січня, залишаються без стабільного теплопостачання. Ситуацію додатково ускладнюють тривалі вимкнення електроенергії.