У будинках порозривало труби, а магазини зачиняються. Яка ситуація з опаленням та світлом у Києві

Генератори супермаркетів не витримують навантаження та морозів

У Києві місцеві скаржаться на те, що в їхніх будинках порозривало труби через сильні морози. Наразі в Печерському, частині Голосіївського та Соломʼянського районів киян без тепла.

Що треба знати:

Без опалення у столиці залишилось маже 800 будинків

У столиці в деяких будинках порозривало труби та батареї

Злив системи опалення мав запобігти таким наслідкам морозів

Місцеві канали поширюють фото, на яких видно, як в деяких будинках полопались труби та порозривало батареї. Вода, що витекла з них, миттю перетворилась на лід.

Як виглядають лопнуті труби в Києві. Фото: місцеві канали

У Києві в деяких будинках полопались труби. Фото: місцеві канали

За словами киян, комунальники напередодні проводили плановий злив води з труб, але вони все одно лопнули. Це пов'язують з відсутністю опалення під час аварійних відключень після обстрілу Києва, що призвело до промерзання мережі опалення.

У Києві в деяких будинках полопались труби. Фото: місцеві канали

Кияни скаржаться на лопнуті труби в Києві. Фото: місцеві канали

У Києві в деяких будинках полопались батареї. Фото: місцеві канали

Окрім того, через тривалу відсутність світла в Києві та області великі супермаркети вимушено закриваються. Серед них АТБ, "Сільпо", "Аврора" тощо. За даними місцевих каналів, генератори цих мереж не витримують навантаження та морозів.

Як зазначає мер столиці Віталій Кличко, наразі майже 800 будинків в Києві залишились без опалення. Йдеться про Печерський, частину Голосіївського та Соломʼянського районів. В інших районах подачу теплоносія відновили.

Які прогнози для київської системи опалення

За словами директора Департаменту систем життєзабезпечення Міністерства розвитку громад та територій України Віталія Сурая, злив систем опалення, який нещодавно відбувався в Києві й викликав панічні настрої серед мешканців, є регламентним технічним заходом. Зазвичай у більшості міст, коли виникає загроза пошкодження мережі через морози, проводять зливи води.

Детальніше у матеріалі "Телеграфу": Чи замерзнуть труби і коли знову буде тепло у Києві: влада роз’яснила ситуацію в будинках столиці.

"Якщо система розмерзається, її можна злити, потім знову заповнити і продовжувати роботу без заміни труб. А от заміна мереж — це вже тривалий і складний процес. Тому злив у таких умовах є технічно обґрунтованим заходом", - пояснює експерт.

Говорячи про можливі довгострокові наслідки для житлово-комунального господарства у разі затяжних холодів і перебоїв з енергопостачанням, Сурай зазначає, що такого досвіду Україна ще не мала. Тому наразі комунальники та енергетики діють, орієнтуючись на свої знання та певні протоколи.

