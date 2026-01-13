У Трампа з’явилась позашлюбна донька? Як вона виглядає та чи схожа на "батька"

55-річна жінка з Туреччини хоче провести тест на батьківство

У Туреччині 55-річна Наджла Озмен подає до суду на президента США Дональда Трампа, заявляючи, що він її батько та хоче провести тест ДНК. Адже нібито її записи по народження виявились не правдиві, а прийомна матір сама назвала Трампа її батьком.

"Телеграф" вирішив порівняти фото, 55-річної "дочки" президента США та його. Зауважимо, що враховуючи вік Озмен, Трамп міг стати її батьком у 24 року. Але тоді він офіційно мас стосунки з першою дружиною Іваною Зельничковою.

Дивлячись на дитячі фото Трампа та Наджлі Озмен важко побачити схожість. Адже президент США з дитинства мав досить світле волосся та брови, овальну форму обличчя та пухкі губи. А от Озмен має виразні майже квадратні кути щелепи, тоненькі губи та темне волосся. Навіть якщо взяти фото Трампа у підлітковому віці чи в юнацтві, схожість важко помітити.

Дональд Трамп маленький

Наджла Озмен та Дональд Трамп

Дональд Трамп молодий

Бодай якісь спільні риси можна побачити лише на фото вже у більш старшому віці. Наразі Трампу 79 років, а Наджла Озмен — 55. При цьому їх невелика схожість може бути пов'язана з однаковим типом старіння, коли обличчя ніби сповзає вниз. Внаслідок чого утворюються надлишки шкіри на підборідді, шиї та стає більш виражена носогубна западина.

Дональд Трамп молодий

Наджла Озмен. Фото: скриншот з відео

Втім Наджла Озмен дійсно переконана, що її біологічний батько Трамп, тому хоче домогтись через суд отримати його ДНК та порівняти. Адже, за словами жінки, дані в документі про її народження насправді були запозичені у дитини, яка померла. Ще малою Озмен встановили. А нещодавно її прийомна матір сказала, що нібито саме Трамп її прийомний батько, а біологічна мати американка Софія. Втім, як ймовірна дитина Трампа опинилась у Туреччині, не уточнюється.

Сама ж Озмен каже, що спочатку не вірила цим словам, але згодом почала помічати схожість з рисами Трампа.

