У Трампа з’явилась позашлюбна донька? Як вона виглядає та чи схожа на "батька"
55-річна жінка з Туреччини хоче провести тест на батьківство
У Туреччині 55-річна Наджла Озмен подає до суду на президента США Дональда Трампа, заявляючи, що він її батько та хоче провести тест ДНК. Адже нібито її записи по народження виявились не правдиві, а прийомна матір сама назвала Трампа її батьком.
"Телеграф" вирішив порівняти фото, 55-річної "дочки" президента США та його. Зауважимо, що враховуючи вік Озмен, Трамп міг стати її батьком у 24 року. Але тоді він офіційно мас стосунки з першою дружиною Іваною Зельничковою.
Дивлячись на дитячі фото Трампа та Наджлі Озмен важко побачити схожість. Адже президент США з дитинства мав досить світле волосся та брови, овальну форму обличчя та пухкі губи. А от Озмен має виразні майже квадратні кути щелепи, тоненькі губи та темне волосся. Навіть якщо взяти фото Трампа у підлітковому віці чи в юнацтві, схожість важко помітити.
Бодай якісь спільні риси можна побачити лише на фото вже у більш старшому віці. Наразі Трампу 79 років, а Наджла Озмен — 55. При цьому їх невелика схожість може бути пов'язана з однаковим типом старіння, коли обличчя ніби сповзає вниз. Внаслідок чого утворюються надлишки шкіри на підборідді, шиї та стає більш виражена носогубна западина.
Втім Наджла Озмен дійсно переконана, що її біологічний батько Трамп, тому хоче домогтись через суд отримати його ДНК та порівняти. Адже, за словами жінки, дані в документі про її народження насправді були запозичені у дитини, яка померла. Ще малою Озмен встановили. А нещодавно її прийомна матір сказала, що нібито саме Трамп її прийомний батько, а біологічна мати американка Софія. Втім, як ймовірна дитина Трампа опинилась у Туреччині, не уточнюється.
Сама ж Озмен каже, що спочатку не вірила цим словам, але згодом почала помічати схожість з рисами Трампа.
