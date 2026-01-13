У Трампа появилась внебрачная дочь? Как она выглядит и похожа ли на "отца"

55-летняя женщина из Турции хочет провести тест на отцовство

В Турции 55-летняя Наджла Озмэн подает в суд на президента США Дональда Трампа, заявляя, что он ее отец и хочет сделать тест ДНК. Ведь ее записи о рождении оказались не правдивыми, а приемная мать сама назвала Трампа ее отцом.

"Телеграф" решил сравнить фото, 55-летней "дочки" президента США и с его снимками. Заметим, что, учитывая возраст Озмэн, Трамп мог стать его отцом в 24 года. Но тогда он официально встречался с первой женой Иваной Зельничковой.

Глядя на детские фото Трампа и Наджли Озмен, трудно увидеть сходство. Ведь президент США с детства имел довольно светлые волосы и брови, овальную форму лица и пухлые губы. А вот у Озмэн есть выразительные почти квадратные углы челюсти, тоненькие губы и темные волосы. Даже если взять фото Трампа в отрочестве или в юношестве, сходство трудно заметить.

Дональд Трамп маленький

Наджла Озмен и Дональд Трамп

Дональд Трамп молодой

Какие-то общие черты можно увидеть только на фото уже в более старшем возрасте. Сейчас Трампу 79 лет, а Наджла Озмен — 55. При этом их небольшое сходство может быть связано с одинаковым типом старения, когда лицо сползает вниз. В результате образуются излишки кожи на подбородке, шее и становится более выраженная носогубная впадина.

Дональд Трамп молодой

Наджла Озмен. Фото: скриншот с видео

Впрочем, Наджла Озмен действительно убеждена, что ее биологический отец Трамп, поэтому хочет добиться через суд получить его ДНК и сравнить. Ведь, по словам женщины, данные в документе о ее рождении на самом деле были заимствованы у умершего ребенка. Еще маленькой Озмен установили. А недавно ее приемная мать сказала, что якобы именно Трамп – ее приемный отец, а биологическая мать – американка София. Впрочем, как вероятный ребенок Трампа оказался в Турции, не уточняется.

Сама же Озмен говорит, что поначалу не верила этим словам, но впоследствии начала замечать схожесть с чертами Трампа.

