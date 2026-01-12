Переробила ніс і додала "лисячий погляд"? Як пластика змінила обличчя Меланії Трамп (фото)

Меланія заперечувала будь-які хірургічні втручання

Перша леді США Меланія Трамп, яка в молодості побудувала успішну модельну кар’єру, продовжує захоплювати своєю стрункою фігурою та елегантністю навіть у 55 років. Однак хочуть чутки, що своєю зовнішністю вона завдячує пластичним хірургам.

У матеріалі The List припустили, які маніпуляції могла робити перша леді США зі своїм обличчям. Хоча сама Меланія це заперечує.

Яку пластику робила Меланія Трамп

Перша леді США Меланія Трамп раніше була відомою фотомоделлю, і її архівні знімки часто обговорюють у мережі, зокрема, чутки про те, що вона неодноразово вдавалася до допомоги хірургів.

Меланія Трам у юності, Фото: Stane Jerko

Американський фахівець Ден Яміні, порівнявши фотографії, поділився думкою, що дружина Трампа робила підтяжку обличчя та шиї, а також колола філери, щоб надати щокам більш чіткої форми та скоригувати лінію підборіддя.

Як Меланія Трамп виглядала до пластики, Фото: Getty Images

За його словами, Меланія також робила блефаропластику, завдяки якій у неї міг з’явитися ефект "лисячого погляду" та ринопластику, оскільки форма її носа змінилася з роками.

Меланія Трамп у 1999 та 2025 роках, Фото: Getty Images

Хоча у 2016 році Меланія категорично заперечувала будь-які пластичні втручання:

Я не робила жодних змін. Багато хто говорить, що я роблю всілякі процедури для обличчя, але це не так. Я веду здоровий спосіб життя, дбаю про шкіру і тіло. Я проти ботоксу та ін’єкцій — вважаю, що вони шкодять обличчю та нервам. Я старітиму природно Меланія Трамп

Меланія Трамп у молодості, Фото: Getty Images

Проте зміни на її обличчі справді помітні. Ще один зірковий хірург Гарі Мотики також вважає, що без пластики справа не обійшлася. Він зауважив, що Меланія зменшила форму носа та колола ботокс та філери в середній частині обличчя, а також в області вилиць.

Я помітив зміну її носа. Зазвичай з віком носи не зменшуються, а навпаки, стають більше. А у неї він явно став меншим і чіткішим за формою, тому я дуже підозрюю як мінімум одну ринопластику. американський хірург

Крім того, є думка, що Меланія могла видалити грудки Біша (жирові утворення в щоках), що зробило її обличчя стрункішим.

Як зараз виглядає Меланія Трамп, Фото: Getty Images

