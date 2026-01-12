Знайшла двійника чи просто постаріла? Чи є у Меланії Трамп дублерка

Чому, на думку екпертки, теорія про двійника Меланії Трамп — лише ілюзія

Меланія Трамп — дружина президента США і американська фотомодель. Чутки про її двійника регулярно повертаються, хоча жодного разу не отримували реальних підтверджень. Приводом для нової хвилі обговорень стала поява колишньої першої леді на похороні Папи Франциска, де скептики вкотре "не впізнали" дружину Дональда Трампа.

Що варто знати

Поява Меланії Трамп на похороні Папи Франциска спровокувала нову хвилю чуток про використання нею двійника

Експертка з мови тіла Бет Доусон спростовує припущення про підміну, називаючи їх малоймовірними та безпідставними.

Зміни у зовнішності першої леді США пояснюються природними процесами старіння та професійною роботою стилістів

Експертка з мови тіла Бет Доусон, в ексклюзивному коментарі для видання Mirror закликала не шукати сенсацій там, де їх немає. Зміни у зовнішності Меланії вона пояснює кількома причинами, зокрема віком першої леді.

Дональд Трамп і Меланія Трамп на похороні Папи Франциска. Фото: REUTERS/Remo Casilli

Чому люди вірять у підміну?

За словами експертки, корінь проблеми криється у двох факторах: ефект штучного інтелекту та так званій ілюзії близькості. У світі, де контентом легко маніпулювати, люди стали надто підозрілими. Публіці здається, що вони досконало знають риси обличчя Меланії, хоча насправді ніхто не знає, що відбувається за лаштунками її приватного життя.

Меланія Трамп. Фото: Getty Images

Реальні причини змін у зовнішності

Докторка Доусон наголошує, що існує кілька цілком логічних пояснень того, чому Меланія Трамп може виглядати "інакше". По-перше, відтоді як стала медійною персоною, минуло багато років. Зміни контурів обличчя та стану шкіри є природним процесом старіння.

Меланія Трамп. Фото: Getty Images

По-друге, магія макіяжу. Робота професійних візажистів та стилістів може до невпізнаваності змінити людину залежно від освітлення чи обраного стилю для конкретної події. За словами експертки, більшість "доказів" про існування двійника ґрунтуються на вибіркових кадрах, а не на реальних фактах.

Нагадаємо, що чутки про існування "фальшивої Меланії" мають тривалу історію та супроводжують дружину політика ще з часів першої каденції Дональда Трампа. Прихильники цієї теорії впевнені, що на певні офіційні заходи замість першої леді виходить її дублерка, а як докази наводять дрібні невідповідності у рисах обличчя та нетипову манеру поведінки.

Особливе пожвавлення цих пліток спостерігалося під час передвиборчих перегонів 2024 року, проте один із найгучніших епізодів стався раніше — під час візиту подружжя до Великої Британії. Тоді увагу публіки прикував нетиповий жест — Меланія міцно тримала чоловіка за руку. Така нехарактерна для зазвичай стриманої та емоційно закритої першої леді поведінка змусила користувачів соцмереж знову заговорити про ймовірну підміну.

Кейт Міддлтон, принц Вільям, Дональд Трамп, Меланія Трамп. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, як пластика змінила обличчя Меланії Трамп. Перша леді США переробила ніс і додала "лисячий погляд".