"Це не по-президентськи": що Меланія Трамп найбільше ненавидить у поведінці Дональда

Меланія вважає, що президент не повинен так поводитися

Президент США Дональд Трамп періодично любить на публіці виконувати танцювальні рухи. Однак така поведінка сильно дратує його дружину Меланію.

Про це повідомляє Irish Star. Перша леді США вважає, що така поведінка не відповідає главі держави.

Що Меланія Трамп ненавидить у поведінці Трампа

Дональд Трамп іноді на публіці дозволяє собі досить експресивні вибрики, включаючи фірмові танцювальні рухи. Ще з періоду виборчої кампанії Трамп запам’ятався своїм фірмовим танцем. Він включає характерне похитування стегнами з боку у бік і поперемінні легкі рухи кулаками, які він зазвичай виконує під пісню "YMCA" групи Village People.

Танець Дональда Трампа, Фото: Getty Images

В одному з недавніх виступів Трамп зізнався, що Меланія просто ненавидить, коли він починає так танцювати.

До речі, моя дружина ненавидить, коли я це роблю. Вона сказала — знаєте, вона дуже елегантна людина, — це так не по-президентськи. А я відповів: "Але ж я став президентом". Вона ненавидить, коли я танцюю Дональд Трамп

Трамп неодноразово танцював на публіці, переважно на політичних мітингах та офіційних заходах. Один із найбільш запам’ятовуваних випадків стався 14 жовтня 2025 року на зустрічі з виборцями в Оксі, штат Пенсільванія, де він танцював та розгойдувався на сцені протягом 40 хвилин.

Дональд Трамп любить танцювати на публіці, Фото: Getty Images

Віктор Вілліс із групи Village People повідомив, що отримав понад тисячу скарг на використання пісні Трампом, але в результаті схвалив це.

У своєму Facebook він написав, що з 2020 року йому надійшло понад тисячу скарг і це завдавало йому незручностей. Проте кампанія Трампа мала політичну ліцензію від BMI й мала повне право використовувати пісню.

Вілліс додав, що побачив, що Трамп "отримує від цього величезне задоволення" і завдяки йому пісня "YMCA" через 45 років знову посіла перше місце в чарті Billboard, протримавшись там два тижні, що принесло групі кілька мільйонів доларів доходу.

Меланія та Дональд Трамп, Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що Меланія Трамп показала свого двійника. Дізнайтеся, як він виглядає та що відомо.