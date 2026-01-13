Там є єврейський слід: історія єдиної вулиці Дніпра, назва якої не змінювалась понад 200 років

Навіть численні історичні події не вплинули на її перейменування

У Дніпрі є вулиця, яка пережила зміну епох, але зберегла своє ім'я понад два століття — Філософська. Історія її назви, ймовірно, пов’язана з розташуванням єврейських установ.

Які ще є факти про історію назви та де розташована ця вулиця, написав "Телеграф". Також у матеріалі згадуються окремі будівлі, які збереглися з ХІХ – початку ХХ століття.

Унікальна вулиця в серці Дніпра

Розташована ця вулиця у Чечелівському районі, майже біля центру міста. Перетинає проспект Лесі Українки і йде до набережної.

У ХІХ столітті район Філософської був жвавим і людним, як написала агент з нерухомості Олена Присягіна у своєму пості на Facebook. Водночас, як і на багатьох інших вулицях того часу, після дощів тут було важко пройти. Місцеві жартували, що перед переходом вулиці треба добре подумати, тому вона й має таку назву.

Раніше Філософську називали "найбільш єврейською" вулицею міста. Тут працювали кілька синагог, третє відділення Талмуд-Тори, притулок для сиріт та єврейська лікарня. Ця частина міста була важливим осередком єврейського життя. З кінця 1880-х років тут почали з'являтися дохідні будинки з каменю.

За однією з версій, назва вулиці має єврейське походження. Її пов’язують із вивченням філософії єврейської мудрості та традицій, яке велося саме в цьому районі.

Назва Філософської збереглася під час розпаду Російської імперії, визвольних змагань, радянської окупації, Другої світової війни, німецької окупації, перебудови та розпаду СРСР. Це єдина відома вулиця Дніпра, яку не перейменовували за понад два століття.

Який вигляд має вулиця

Одна з цікавих будівель вулиці є третє відділення Талмуд-Тори. Двоповерховий будинок на Філософській, 50 збудували на початку ХХ століття в стилі модерн. Спочатку він належав російському військовому педагогу Олександру Рейнеке, а у 1910 році його купив Пузаков, наймолодший із семи братів при батькові.

З 1911 по 1917 рік у будинку працювало Фабричне відділення 3-ї Талмуд-Тори. А приблизно у 1930 році будинок добудували до чотирьох поверхів.

Третє відділення Талмуд-Тори на вулиці Філософській. Фото: Facebook

Прибутковий будинок. Фото: Dnepr.info

Сходи в одному з прибуткових будинків на вулиці. Фото: Dnepr.info

Частина старих будинків і досі використовується, однак багато з них давно занепали, як написали в Dnepr.info. Один із колишніх молитовних домів сьогодні залишився без даху, двері в ньому заколочені дошками, а вікна вибиті. Будівлю закрили ще у 1928 році. За наявною інформацією, певний час до або після Другої світової війни там могли мешкати люди, проте нині споруда перебуває в аварійному стані.

Покинутий дім молитви. Фото: Dnepr.info

Водночас інший молитовний будинок і нині залишається заселеним. На початку 1930-х років його переобладнали під житлову будівлю, після чого там оселилися люди.

Ще один молитвений дім. Фото: Dnepr.info

На розі вулиці в старовинному будинку досі працює аптека, відкрита ще до революції 1917 року.

Стара будівля, де досі працює аптека. Фото: Dnepr.info

