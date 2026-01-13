Від князів до світових рекордів: це село має найбільш "апетитну" назву в Україні

Село увійшло в "Книгу рекордів України"

Коли чуєш назву цього населеного пункту, перша асоціація виникає не з географією, а з кухнею й ароматом сніданку. Але йдеться зовсім не про страву, а про Волинське село з довгою історією, як існувало задовго до того, як хтось почав щось смажити на пательні.

Що варто знати

Волинське село Сирники має понад п’ятисотлітню історію, а перші археологічні знахідки на цій території сягають ще часів Київської Русі

Попри "апетитну" назву, найменування села, ймовірно, походить від назви місцевої річки Серна, а не від популярної страви з сиру

Громада села офіційно потрапила до Книги рекордів України, приготувавши одночасно майже чотири тисячі сирників

Село Сирники вперше згадується в письмових джерелах у 1450 році. Це робить його одним із стародавніх населених пунктів Волині, які зберегли свою назву й ідентичність. Однак археологічно територія Сирників була заселена раніше — поблизу були знайдені залишки поселень давньоруських часів 12-13 століття.

Село Сирники. Фото: lutsk.rayon

У середньовіччі ця місцевість належала до історичного регіону Волинь, який віками переходив під вплив різних політичних утворень. Від Великого князівства Литовського та Речі Посполитої до Російської імперії й згодом — до складу Радянського Союзу, а після 1991 року — незалежної України.

Під час Другої світової війни Сирники не були осторонь подій. У 1944 році тут точилися бої під час визволення від нацистської окупації.

Село Сирники. Фото: lutsk.rayon

Походження назви

За словами старожилів Сирників, колись село мало назву Серніки, адже через нього протікала річка Серна. Проте звідки взялася "нова" назва — невідомо. Вона не має прямого зв’язку з кулінарним терміном.

Село Сирники Волинська область. Фото: lutsk.rayon

Одне з найяскравіших місцевих досягнень — Український рекорд із випікання сирників. У 2017 році сільська громада готувала їх так багато, що це зафіксували як рекорд — 3917 сирників за один захід і потрапило "Книги рекордів України".

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні є село, яке звучить як вихідний день. Воно було засноване у 1873 році та встигло пройти шлях від поселення в Російській імперії до сучасного села.