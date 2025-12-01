Загадкові 5 поверхів: є три причини, чому хрущовки виявилися саме такого "зросту"

Будівлі певної висоти зводили не просто так

Чимало жителів пострадянського простору хоча б раз у житті задавалися питанням, про те, чому п’ятиповерхові хрущовки мають саме стільки поверхів, а не 6 чи 7. Виявляється, "зріст" цих будинків зумовлений одразу кількома факторами.

Що потрібно знати:

Економія змусила радянських інженерів піти на хитрощі, але не лише вона.

П’ятиповерхівки в СРСР будували у промислових масштабах та за допомогою відповідних технологій.

Рекомендації радянських вчених щодо здоров’я людини вплинули на проєкт.

"Телеграф" розповідає про причини такого будівництва.

Як пише РБК-Україна, висота будинків у СРСР була визначено не тільки естетичними, а й практичними чинниками, як-от економія і технологія.

Економія — фактор номер один. Після Другої світової війни, під час якої в СРСР було зруйновано безліч будівель, виникла гостра потреба забезпечити всіх громадян житлом у найкоротші терміни та за мінімальні кошти.

Технологія — для вирішення вищезазначеного завдання було введено промислове будівництво, яке полягало у використанні стандартних типових проєктів та панельних конструкцій. Вони швидко й легко збиралися на місці.

Також було введено обмеження на площу квартир та висоту стель. Це зменшувало витрати на матеріали та комунальні послуги.

Найпоширеніша серія великопанельних «хрущовок». Фото: Вікіпедія

Будинки в 5 поверхів виявилися найпростішими та найдешевшими варіантами, які не вимагали встановлення ліфтів та пожежних сходів. Вони мали невеликі квартири із поєднаними санвузлами та кухнями площею 5-6 кв. м., а висота стель в них становила 2,5 м. Ці будинки називали "хрущовками" на ім’я Микити Хрущова, який був генеральним секретарем КПРС з 1953 по 1964 роки і який ініціював їхнє масове будівництво.

Ще одним важливим фактором, що вплинув на поширення п’ятиповерхівок, стало питання здоров’я. У нормативах та рекомендаціях тодішніх лікарів вказувалося, що підйом на п’ятий поверх пішки не вважався надмірним навантаженням для здорової людини. Це дозволило заощаджувати на будівництві ліфтів, сміттєпроводів та інших систем, що робило п’ятиповерхівки ще дешевше та швидше у зведенні.

Цікавий факт: багато радянських п'ятиповерхівок не мали балконів на перших поверхах. Techinsider пише, що це обумовлено захистом від злодіїв, економією, пожежною безпекою та необхідністю місця під газові труби.

