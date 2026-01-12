У Києві до 1600 будинків без опалення: коли відновлять теплопостачання

Теплопостачання у всі будинки Києва обіцяють повернути до кінця тижня

Після масованих атак Росії на енергетичну інфраструктуру близько 1600 будинків у Києві станом на ранок понеділка, 12 січня, залишаються без стабільного теплопостачання. Ситуація ускладнюється тривалими відключеннями електроенергії.

Що треба знати:

До 1600 будинків у столиці наразі без стабільного теплопостачання

Опалення планують відновити наприкінці тижня

Графіки відключень електроенергії на лівому березі цього тижня діяти не будуть

З газопостачанням для Києва проблем немає

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" повідомив Станіслав Ігнатьєв, голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики, енергетичний експерт Українського інституту майбутнього.

За його словами, опалення в будинки планується подати до кінця тижня — оптимально протягом чотирьох діб. "Водночас графіки відключення електроенергії, особливо на лівому березі, полегшать цього тижня", — каже він.

Також експерт прокоментував інформацію мера столиці Віталія Кличка стосовно того, що без опалення наразі в Києві залишаються близько тисячі будинків, у той час, як за його інформацією ця цифра вища.

"Є будинки, де насосна група на балансі ОСББ/керуючих компаній із відсутністю резервного живлення, тому, коли в них по 30-40 годин немає електроенергії, то і немає опалення", — пояснює Ігнатьєв.

Він додає, що по газу для міста Києва проблем немає. Це особливо важливо зараз, коли газові плити виручають киян, які залишилися без світла і централізованого опалення.

Ігнатьєв також зазначив позитивний момент:

Труби ніде не порвало через те, що вчасно спустили воду із будинків.

Нагадаємо, половина багатоквартирних будинків Києва (майже 6 тисяч) 9 січня без теплопостачання через пошкоджену масованою атакою ворога критичну інфраструктуру столиці. Через це мер Києва Віталій Кличко закликав жителів столиці, які мають можливість, тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла.