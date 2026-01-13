Магія Старого Нового року: 5 простих дій, які змінять вашу долю на краще

Старі люди говорили, що Старий новий рік — свято набагато важливіше, ніж звичне для всіх, що настає 1 січня. Є кілька прикмет та ритуалів, дотримання яких допоможе вам наблизити мир, удачу та щастя.

Загальновідомо, що 14 січня — це той самий день 1 січня, але за старим стилем. Саме в цей період у північних регіонах після полярної ночі з’являється сонце, що знаменує прихід нового року.

В українських традиціях збереглося 5 прикмет-ритуалів, дотриматися яких конче необхідно заради залучення удачі та благополуччя.

Одяг тільки світлих кольорів. Не варто провокувати темні сили, надягаючи речі чорного кольору. Якщо це непросто, то хоча б вдайте, що у вас все добре. Світлий одяг обов’язково приверне до вас щось хороше, дозволить переступити з темної смуги життя. У цей день перша людина, з якою ви будете спілкуватися або хоча б просто привітаєтеся, це має бути представник сильної статі, причому не кровний родич. Для успіху! До речі, казали, що дівчатам навіть не треба спілкуватись із подругами цього дня. Чому? А щоб благополучно вийти заміж цього року, так. Жодних претензій та скарг! Як у тому мультфільмі: "Посміхаємось і махаємо!". Позитивний настрій обов’язково приверне до вас хороших клієнтів у бізнесі, надійних друзів у житті та щедрого спонсора ваших бажань. Не лінуйтесь! Провести цей день у повному неробстві – означає приманити хвороби та нездужання. Нагодуйте птахів. Особливо під час зимової холоднечі птахи потребують нашої допомоги, натомість знищуючи шкідливих комах і даруючи душевний спокій своїм співом і цвіріньканням. До того ж, вони вважаються вісниками вищих сил. І все не дарма.

