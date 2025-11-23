Які дерева та трави садили предки, щоб стати багатшими? Прикмети, про які не говорять сусідам
Є перевірені часом методи приваблення фінансового добробуту, пов’язані з городом.
На своїй землі можна виростити практично що хочеш, не тільки для їжі та краси. Як говорили наші предки, деякі рослини чи дерева самі собою приваблюють удачу і навіть гроші.
Наприклад, давнім символом багатства вважається клен та каштан. Для приваблення фінансової стабільності ці дерева садили в безпосередній близькості до будинку.
Прикмети для залучення грошей на ділянці:
- Посадити на ділянці клен чи каштан, щоб грошей було більше.
- По кутках ділянки встромити в землю кілочки з осики — це відведе злодіїв.
- Посадіть трави Богородиці або Тим'ян повзучий, що за повір’ями відлякує невдачу.
- Магнітом для приваблення фінансового щастя служить і герань садова.
Прикмети для покращення врожаю:
- Коли садять картоплю, в ямки кидають щіпку солі.
- Шкаралупа від великодніх яєць розкидається по городу і прикопується.
Як працювати на городі, щоб у сім’ї водилися гроші:
- Помічено: щоб робота складалася добре, треба мати позитивний настрій. Сварливість і злість принесуть невдачу.
- Жінкам-городницям наполегливо рекомендується працювати тільки в "жіночі" дні — середа, п’ятниця та субота.
- Цінуйте свою працю і працю своєї землі, не роздавайте задарма вирощені вами овочі, фрукти та ягоди. І навіть зібране насіння потрібно спочатку посадити самим, а лише потім комусь подарувати чи продати.
