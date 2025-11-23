Рус

Які дерева та трави садили предки, щоб стати багатшими? Прикмети, про які не говорять сусідам

Ірина Семчишина
Що посадити на ділянці, щоб було більше грошей та удачі
Що посадити на ділянці, щоб було більше грошей та удачі. Фото Колаж "Телеграфу"

Є перевірені часом методи приваблення фінансового добробуту, пов’язані з городом.

На своїй землі можна виростити практично що хочеш, не тільки для їжі та краси. Як говорили наші предки, деякі рослини чи дерева самі собою приваблюють удачу і навіть гроші.

Наприклад, давнім символом багатства вважається клен та каштан. Для приваблення фінансової стабільності ці дерева садили в безпосередній близькості до будинку.

Прикмети для залучення грошей на ділянці:

  • Посадити на ділянці клен чи каштан, щоб грошей було більше.
  • По кутках ділянки встромити в землю кілочки з осики — це відведе злодіїв.
  • Посадіть трави Богородиці або Тим'ян повзучий, що за повір’ями відлякує невдачу.
  • Магнітом для приваблення фінансового щастя служить і герань садова.
Герань садова
Є багато сортів герані – можна вибрати на будь-який смак

Прикмети для покращення врожаю:

  • Коли садять картоплю, в ямки кидають щіпку солі.
  • Шкаралупа від великодніх яєць розкидається по городу і прикопується.

Як працювати на городі, щоб у сім’ї водилися гроші:

  • Помічено: щоб робота складалася добре, треба мати позитивний настрій. Сварливість і злість принесуть невдачу.
  • Жінкам-городницям наполегливо рекомендується працювати тільки в "жіночі" дні — середа, п’ятниця та субота.
  • Цінуйте свою працю і працю своєї землі, не роздавайте задарма вирощені вами овочі, фрукти та ягоди. І навіть зібране насіння потрібно спочатку посадити самим, а лише потім комусь подарувати чи продати.

