Які дерева та трави садили предки, щоб стати багатшими? Прикмети, про які не говорять сусідам

Є перевірені часом методи приваблення фінансового добробуту, пов’язані з городом.

На своїй землі можна виростити практично що хочеш, не тільки для їжі та краси. Як говорили наші предки, деякі рослини чи дерева самі собою приваблюють удачу і навіть гроші.

Наприклад, давнім символом багатства вважається клен та каштан. Для приваблення фінансової стабільності ці дерева садили в безпосередній близькості до будинку.

Прикмети для залучення грошей на ділянці:

Посадити на ділянці клен чи каштан , щоб грошей було більше.

, щоб грошей було більше. По кутках ділянки встромити в землю кілочки з осики — це відведе злодіїв.

— це відведе злодіїв. Посадіть трави Богородиці або Тим'ян повзучий , що за повір’ями відлякує невдачу.

, що за повір’ями відлякує невдачу. Магнітом для приваблення фінансового щастя служить і герань садова.

Є багато сортів герані – можна вибрати на будь-який смак

Прикмети для покращення врожаю:

Коли садять картоплю , в ямки кидають щіпку солі.

, в ямки кидають щіпку солі. Шкаралупа від великодніх яєць розкидається по городу і прикопується.

Як працювати на городі, щоб у сім’ї водилися гроші:

Помічено: щоб робота складалася добре, треба мати позитивний настрій. Сварливість і злість принесуть невдачу .

. Жінкам-городницям наполегливо рекомендується працювати тільки в "жіночі" дні — середа, п’ятниця та субота.

Цінуйте свою працю і працю своєї землі, не роздавайте задарма вирощені вами овочі, фрукти та ягоди. І навіть зібране насіння потрібно спочатку посадити самим, а лише потім комусь подарувати чи продати.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" називав 6 ознак, що вашу рослину час викинути.