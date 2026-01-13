Магия Старого Нового года: 5 простых действий, которые изменят вашу судьбу к лучшему

Старые люди говорили, что Старый новый год — праздник гораздо более важный, чем привычный всем, наступающий 1 января. Есть несколько примет и ритуалов, соблюдение которых поможет вам приблизить мир, удачу и счастье.

Общеизвестно, что 14 января — это тот же день 1 января, но по старому стилю. Именно в этот период в северных регионах после полярной ночи появляется солнце, знаменующее собой приход нового года.

В украинских традициях сохранилось 5 примет-ритуалов, соблюсти которые крайне необходимо ради привлечения удачи и благополучия.

Одежда только светлых цветов. Не стоит провоцировать темные силы, надевая вещи черного цвета. Если это непросто, то хотя бы сделайте вид, что у вас все хорошо. Светлая одежда обязательно привлечет к вам что-то хорошее, позволит перешагнуть с темной полосы жизни. В этот день первый человек, с которым вы будете общаться или хотя бы просто поздороваетесь, это должен быть представитель сильного пола, причем не кровный родственник. Для удачи! Кстати, говорили, что девушкам даже не надо общаться с подругами в этот день. Почему? А чтобы благополучно выйти замуж в этот год, да. Никаких претензий и жалоб! Как в том мультфильме: "Улыбаемся и машем!". Позитивный настрой обязательно привлечет к вам хороших клиентов по бизнесу, надежных друзей по жизни и щедрого спонсора ваших желаний. Не ленитесь! Провести этот день в полном безделье — означает привлечь болезни и недомогания. Покормите птиц. Особенно в зимнюю стужу птицы нуждаются в нашей помощи, взамен уничтожая вредных насекомых и даря душевное спокойствие своим пением и чириканьем. К тому же они считаются вестниками высших сил. И все не зря.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие цветы и травы на огороде по приметам привлекают удачу и благополучие в дом.