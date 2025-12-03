П’ять вірних прикмет, що ви під захистом ангела

Є п’ять ознак, на які варто звернути увагу

У складні часи люди, що втомилися від страждань, мимоволі звертають очі в небо в пошуках захисту. Але як дізнатися, що вас оберігають ангели-охоронці? Є п’ять прикмет, у які вірили наші предки.

1. Відчуття присутності

Як би складно не доводилося, деякі люди мають майже постійне відчуття, що поруч хтось є. Іноді можна почути своє ім’я чи голос, звернений саме до вас. У порожній кімнаті рух повітря, наче хтось пройшов поряд. Не варто лякатися, це просто попередження про те, що ви не самі й захист поруч.

2. Метелики та веселка

Ви першим помічаєте веселку, або на вас часто сідають метелики. Ці ж символи можуть з’являтися уві сні, виразно та яскраво. Все це – гарна прикмета від посланців згори.

3. Повторювані цифри

Іноді в різних ситуаціях на очі трапляються одні й ті самі цифри, чи то час доби, чи дата на календарі, сказане вголос перехожим чи інша випадковість. Якщо повторюються ті самі цифри, варто запам’ятати їх, можливо, це попередження про велику подію.

4. Монета на дорозі

Знайдена на дорозі монета, особливо якщо вона дуже блискуча або, навпаки, дуже стара, є сама по собі гарною прикметою. Але хтось переконаний, що в такий спосіб ангел подає звістку про майбутнє фінансове поповнення або вдалу угоду.

5. Пір’я у волоссі

Дивно, але іноді у волоссі з’являється пір’їнка, невідомо звідки і невідомо як. Якщо таке часто повторюється, то це теж вірна прикмета, що вас оберігають згори, а пір’їнка ніби з крил ангела.

