Календар на січень 2026: скільки вихідних та свят буде в українців

Усі важливі свята та пам’ятні дати на січень 2026

Січень — перший місяць нового 2026 року. Зазвичай це час новорічно-різдвяних свят, коли багато хто вирушає на канікули та в подорожі. Цього місяця українці не лише зустрічатимуть Новий 2026 рік, а й відзначатимуть кілька важливих державних свят та пам’ятних дат.

"Телеграф" підготував календар на січень 2026 року, з усіма важливими датами та вихідними.

Загалом у січні буде 31 день. Робочих днів: 17. Вихідних та святкових днів: 14. Примітно, що саме січень — той місяць, коли день стрімко ставатиме довшим. Так, якщо на початку місяця довжина світлового дня становить близько 7 годин, то до кінця січня вона збільшується майже до 8,5 години.

Зазначимо, що на період дії військового стану в Україні скасовано додаткові вихідні на державні свята. Тому згідно із законом у державних установах вихідними будуть лише суботи та неділі.

Календар на 2026 рік

1 січня — Новий рік

20 січня — День пам’яті захисників Донецького аеропорту

22 січня — День Соборності та свободи України

24 січня — День зовнішньої розвідки в Україні

27 січня — День пам’яті жертв Голокосту

29 січня — Пам’ятний День героїв Крут

