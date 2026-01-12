З 15 січня погода в Україні кардинально зміниться. Буде ще холодніше чи ні?

Чи відступлять сильні морози в Україні найближчим тижнем

В Україні зараз тримаються сильні морози, але скоро температура підвищиться. Синоптики прогнозують, що з наступного тижня стане трохи тепліше.

За словами Оксани Озимків із Тернопільського обласного центру з гідрометеорології, найбільш помітні зміни очікуються 15 січня. Про це вона розповіла "Телеграфу".

Детальніше читайте в матеріалі: "Морози не здаються, але вже слабшають: коли в Україні стане тепліше".

Тож, з 15 січня, тобто з четверга, атмосферний фронт із заходу принесе тепліше повітря, що поступово витіснятиме мороз. На Тернопільщині вночі того ж дня очікується сніг, а вдень він може перейти у мокрий сніг. Іноді можливий крижаний дощ та ожеледь. На півночі та північному сході ще буде холодно — температура досягатиме -20 градусів.

Мороз на вулиці. Фото: згенероване "Телеграфом"

У наступні дні температура поступово підвищуватиметься. У п'ятницю-суботу, 16–17 січня, вночі прогнозують від -10 до -3 градусів, а вдень близько -5…0. Опади ще прогнозуються, але будуть несуттєвими. Крім того, ожеледиця все ще залишатиметься на дорогах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли в Україні був рекордний мороз до -42 градусів. Чи можливо, що цієї зими очікується ще більший "мінус".