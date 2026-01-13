Сильні морози раптово огорнуть Львів: коли чекати дубак

Температури падають через надходження повітряних мас із півночі

Найближчим часом у Львові очікується похолодання. Воно буде суттєвим, але короткочасним.

Що потрібно знати:

До Львова мчать морози

Холод затримається на кілька днів

Суттєвих опадів, ймовірно, не буде

Про це повідомляють синоптики.

Так, згідно з даними фахівців із meteo.ua, з 17 по 20 січня у Львові похолодає. У цей час стовпчики термометрів можуть опуститися до -11-19 градусів. Істотних опадів не прогнозується.

Погода у Львові

Аналогічної думки дотримуються і синоптики сервісу meteofor. На їхню думку, з 17 по 20 січня в місті очікується температура на рівні -10-13 градусів. 20 січня можливий невеликий сніг.

Погода у Львові

Якою погода буде в Україні на початку року

Як розповів "Телеграфу" начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань теплу погоду в Україні на початку січня зумовив теплий циклон з центром над країнами Балтії. А вже наприкінці першої декади місяця, через надходження повітряних мас з півночі, темпера знову впаде.

"Не забуваємо, що січень найхолодніший період року. Для нього характерні періоди помірних і навіть сильних морозів. А також хуртовини та снігопади пов’язані з виходами південних циклонів", — зазначив Постригань.

Віталій Постригань

Нагадаємо, "Телеграф" писав, де і коли був рекордний мороз в Україні і чи може зима 2026 побити його. Рекорд холоду триває 125 років.