Навіщо на чоловічих трусах "гульфік": що це таке і чому він потрібен

Чоловіки не захотіли від нього відмовлятися

Білизна давно стала невід’ємною частиною гардероба, і її зовнішній вигляд здається нам звичним і зрозумілим. Ми рідко замислюємося, навіщо на жіночих трусах маленька кишенька чи проріз на чоловічій білизні.

Ширинка на передній частині чоловічих трусів називається гульфіком. Спочатку такі отвори з’явилися на чоловічих брифах і були призначені для зручності — вони дозволяли справляти потребу без одягу. Крім того, в ті часи це допомагало чоловікам уникнути переохолодження при відвідуванні туалету в погану погоду, коли санітарні умови часто бажали кращого.

Згодом необхідність у гульфіку практично зникла: туалети стали розташовуватись усередині приміщень, і здоров’я чоловіків перестало залежати від зовнішніх умов. Однак від цієї деталі не відмовилися — вона виявилася настільки зручною та звичною, що стала своєрідною традицією.

У 1935 році сформувався класичний стиль чоловічих трусів, а компанія Coopers Inc. випустила перші в історії сліпи з ширинкою, представивши себе новаторами у виробництві чоловічої білизни. В результаті ця традиція збереглася до наших днів: дизайн чоловічих трусів практично не змінився, а гульфік, як і раніше, залишається їхньою невід’ємною частиною. Раніше ми розповідали, навіщо на жіночих трусах бантик.