Зовсім не для краси та стилю. Навіщо на джинсах шкіряні нашивки

"Батько" джинсів вигадав їх понад 140 років тому

Ви коли-небудь замислювалися, навіщо на джинсах маленька кишеня чи прямокутна шкіряна нашивка? У світі моди ця деталь відома як "жакрон" (jacron).

Хоча сьогодні багато хто сприймає знайому всім нашивку як елемент дизайну чи місце для логотипа бренду, спочатку її поява була продиктована суто практичними цілями. "Телеграф" розкриває деталі.

Захист від "піратів" ХІХ століття

Історія шкіряного патча розпочалася у 1886 році, коли компанія Levi Strauss & Co. вперше запровадила цю деталь. На той час джинси були робочим одягом, який набирав шалену популярність, тому не дивно, що ринок миттєво заповнили низькоякісні копії. Щоб покупці могли з першого погляду відрізнити оригінал, Леві Страус, власник компанії Levi Strauss & Co, вирішив пришивати мітку з унікальним клеймом.

Знамените зображення двох коней, які намагаються розірвати джинси, наносилося саме на жакрон. Це було наочним доказом міцності виробу для тих, хто не вмів читати.

Шкіряна нашивка на джинсах із зображенням двох коней

Крім функції "знака якості", у нашивки були й інші завдання:

Зносостійкість при кріпленні. В епоху, коли джинси носили робітники, на пояс часто кріпили важкі інструменти або шкіряні масивні ремені. Шкіряний прошарок не давав тканині деформуватися та рватися у місцях найбільшого натягу.

Ідентифікація під час прання. Шкіра витримувала агресивне варіння і прання в гарячій воді, у той час, як паперові або тканинні ярлики швидко ставали непридатними. Це допомагало власникам пралень та складів швидко визначати розмір і модель штанів.

Чому їх не прибирають сьогодні

У 2026 році більшість брендів перейшли на імітацію шкіри — синтетичні матеріали або пресований папір, які візуально не відрізняються від оригіналу, але більш етичні та дешеві у виробництві. Сьогодні жакрон виконує роль "якоря" для ременя: він допомагає утримувати ремінь на місці і запобігає зісковзування тканини. Крім того, це данина традиції — без цієї деталі класичні джинси виглядають "голими" для поціновувачів деніму.

Зазначимо, що не всі знають про правильність прання цих штанів. Раніше ми писали, як прати джинси в машинці.