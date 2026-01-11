Дніпро накриють тумани та температурні гойдалки: погода на найближчий тиждень

Іноді повітря у місті охолоджуватиметься до 13 градусів морозу

У Дніпрі на найближчі дні очікується мінлива погода. Температура постійно коливатиметься, а місто вкриватимуть тумани.

Коли чекати сніг, холодні ночі та небезпечну ожеледицю на дорогах, повідомив "Телеграф". Дані взяли з синоптичного сайту "Meteofor".

Коли на дорогах Дніпра прогнозується ожеледь: погода протягом 12-18 січня

На початку тижня, 12 січня, сонце іноді прогріватиме землю, а вже 13 січня передбачається сильна хмарність та туман. Вдень температура триматиметься від -7 до -6 °C, вночі опуститься до -13…-12 °C.

Упродовж середи, 14 січня, погода теж буде туманною. Однак вже 15 та 16 січня вона стане гіршою — можливий невеликий сніг та сильна мряка. Денні показники на термометрах коливатимуться від -5 до -1 °C, нічні – від -11 до -3 °C. Тобто в ці дні передбачається поступове підвищення температури.

Погода у Дніпрі на найближчий тиждень. Фото: Мeteofor

Наприкінці тижня, 17–18 січня, температура знову піде вниз: вдень від -5…-2 °C, вночі до -9 °C. Мороз невеликий, але вологість і тумани роблять його відчутно холоднішим.

Тож, протягом тижня у Дніпрі температура постійно коливатиметься. Найбільші морози передбачаються вночі понеділка, пізніше, вже у п'ятницю, температура знизиться до -1, однак у неділю знову поповзе вниз Через такі перепади морозу та вологого повітря на дорогах утворюватиметься ожеледиця.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яка погода буде в січні та коли чекати потепління. Синоптики прогнозують місцями морози до -20 градусів та кучугури.