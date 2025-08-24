Без росіян, СРСР і з великою кількістю зброї. Потужні картинки та меми про День Незалежності

Підніміть собі настрій такими картинками

День Незалежності в Україні 24 серпня. Українці у цей день не тільки вітають один одного листівками, але й жартами, аби хоч якось тримати стрій і мати хоч краплю гумору у такий нелегкий час.

"Телеграф" зібрав меми та фотографії користувачів мережі. Згадали за СРСР, росіян і не тільки.

Серед багатьох мем про те, що Україна стала незалежною після розпаду СРСР. Виглядає це так: Коли нарешті можна жити без Радянського Союзу, але кіт все ще не розуміє, що відбувається.

Україна стала незалежною 24 серпня 1991 року, коли Верховна Рада Української РСР ухвалила Акт проголошення незалежності України. Ця історична подія була наслідком політичної кризи в СРСР та невдалої спроби державного перевороту в Москві, що призвело до проголошення самостійної Української держави.

Також українці не забувають і діляться фотографіями про те, завдяки кому ми можемо святкувати День Незалежності.

Також українці дотепно, але влучно жартують про те, що ми б не змогли жити без України. Це і підтверджує ще один мем, який створили користувачі мережі.

Жартували також про велику кількість західної зброї. На ній навіть зʼявились вишиванки та метелики у кольорах прапора.

Не забули українці і про те, що Україна має бути вільною від російських окупантів.

