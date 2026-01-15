"Москва на тебе чекає, запалюй". Легендарний "полтавський палій" пішов у ЗСУ і розбурхав мережу (фото, відео)
Після виходу з в’язниці Чепурко став блогером
Легендарний "полтавський палій" Віталій Чепурко, відомий своєю мем-фразою "Мені нравиться, як воно горить", заявив, що приєднався до Збройних сил України. Українці зустріли цю новину з усмішкою.
Що треба знати:
- "Полтавський палій" Віталій Чепурко записав відео з навчального центру про свою підготовку
- Українці активно коментують новину з гумором і підтримкою
- У 2010 році його відео про підпали дверей у квартирах стало популярним в інтернеті
Відомий як "полтавський палій" та герой інтернет-мему Віталій Чепурко оголосив про вступ до Збройних сил України. Чоловік записав відеозвернення з навчального центру, яке поширили місцеві полтавські пабліки. У ньому Чепурко розповів, що приєднався до війська добровільно та готується давати присягу.
Ви запитаєте, куди зник палій. Нікуди я не зникав. Я пішов добровільно служити в лави ЗСУ. Поки ще навчань нема. Складу присягу і буду вчитись воювати проти… ну ви зрозуміли, проти кого
На цю новину українці відреагували з гумором. У мережі користувачі щиро бажають Віталію вдалої служби й зазначають, що тепер росіяни та навіть сама Москва опиняться буквально у вогні.
- Природжений вогнеметник😎
- Москва на тебе чекає, запалюй
- Буде робити підпали на фронті для ворога 🔥🔥🔥
- Прихватили дракона 😁
- Молодець 💪 чекаємо палаючу Москву🔥
- Розходимся! Тепер нема взагалі за що переживати 😂
- Спали всю ту р**ню🔥
- Його треба клонувати і тоді ми поборемо ворога за декілька місяців!
Хто такий "полтавський палій"
У 2010 році в мережі стало популярним відео, на якому Віталій Чепурко розповідає про підпали дверей у квартирах і реакції людей. Завдяки безпосередності й ейфорії героя його прозвали "полтавським палієм", а історія потрапила у новини.
Чепурко народився у російському Геленджику, після смерті батька переїхав до Полтави, працював на заводі, потрапив у тюрму за крадіжки, а згодом почав підпалювати гаражі й двері квартир. У 2011 році його засудили на 5 років і 6 місяців.
Після виходу з в’язниці у 2021 році він став блогером: веде YouTube-канал "Полтавський палій" із понад 15 тисячами підписників і регулярно публікує відео.
Нагадаємо, що герой відомого мему "Рівненський чоткий паца" Іван Мартинов захищає Україну з самого початку повномасштабного вторгнення. Раніше ми розповідали, як склалася доля героїв відомих мемів в Україні.