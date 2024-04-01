"Чоткий паца", "не хочу їхати з Криму" та "ми всі помремо": як склалася доля героїв популярних українських мемів

Дехто з них продовжує своє звичайне життя

Герої деяких популярних мемів стали відомими не тільки в Україні, а й за її межами. Але після цього їхнє життя продовжилося.

Журналісти з'ясували, що з ними сталося, пише "По той бік новин". Стало відомо, як змінилося життя героїв мемів після отримання популярности.

Ісаак Величко

Мем із хлопчиком Ісааком уперше опублікували ще у 2016 році. На телепроєкті "Кохана, ми вбиваємо дітей" трапився епізод, який згодом перетворився на мем всеукраїнського масштабу й розлетівся соцмережами. В якийсь момент Ісаак раптово розплакався — йому не сподобалося, що мати просто перед його очима їсть шоколадку й не ділиться.

"Вона собі купила шоколадку, жадібна. З'їла її повністю сама, а мені що залишилося? Мені дивитися, як вона їсть? Може, я теж хочу шоколадку. Задовбали", — сказав тоді хлопчик.

З популярністю справи у хлопця пішли значно краще. Він захопився кулінарією й навіть брав участь у програмі "МайстерШеф Діти".

Сьогодні Ісаак мріє відкрити власну мережу ресторанів по всьому світу, продовжує готувати та різнобічно розвивається. Кілька років тому він презентував робота, якого зібрав власноруч.

Іван Мартинов

Житель Рівного Іван Мартинов став відомим завдяки мему "Чоткий паца". "Це мєрзость" – саме так він описав економічну ситуацію в нашій країні у 2014 році. Тоді в нього взяли коментар щодо курсу долара та цін на маршрутки на вулицях Рівного. Сказану ним фразу почали масово цитувати інші люди за різних обставин.

Останнім часом Іван Мартинов захищав Україну від російських окупантів у складі самостійної єгерської бригади на Донецькому напрямку. Попри молодий вік Іван вже багато чого встиг зробити: був активним учасником Революції Гідности, вступив до лав добровольчого батальйону, а пізніше підписав контракт зі Збройними силами України, де прослужив п’ять років.

"Після закінчення служби я відвідав батька, трохи відпочив, і знову довелося вирушити на передову", — розповідає український боєць. Навесні 2023 року Іван одружився, а в грудні того ж року став батьком. Після перемоги молоде подружжя планує вирушити в подорож.

Адель

Дівчинку Адель всі запам’ятали з вірусного відео, де вона пояснює журналістці, чому хоче йти до школи. За її словами, їй подобається, що в школі "ми будемо спочатку гратися, потім підемо вчитися, потім ще підемо вчитися, потім ще підемо до школи, потім в інститут, потім на роботу, і потім помремо."

1 вересня 2020 року Адель вступила до трускавецької школи на Львівщині. Саме в цей день сюди приїхали журналісти з місцевого телебачення знімати сюжет про "перший дзвоник". От Адель і висловила їм своє бачення на майбутнє. Її слова стрімко розлетілися інтернетом і стали народним мемом.

У коментарях користувачі захоплено писали про гострий розум дівчинки та небачену для її віку мудрість. Тоді їй було лише шість років.

Наразі Адель вчиться в 4 класі. Її мати пані Оксана розповіла, як на дівчинку вплинула популярність: "Така слава, на мою думку, ніяк на неї не вплинула, окрім того, що її впізнають на вулиці. А так життя Аделі особливо не змінилося. Ми всі просто щиро вітали дитину та раділи за неї, вона була рада цьому, і ніякого негативу чи заздрощів з боку тих же однокласників не було й немає. Всі діти дружні. У нас невеличке містечко. Всі, хто її зустрічав на вулиці, казали, що це всесвітньо відома Адель".

Пані Оксана також розповіла, як її донька проводить свій вільний час, чим займається та які має плани на майбутнє: "Дівчинка завжди весела й балакуча, всім цікавиться. Має багато друзів, першою починає розмови. Гарно вчиться, займається вільною боротьбою, танцями, бере активну участь у житті школи. Сама дуже любить тварин і каже, що хоче бути ветеринаркою. Адель має усвідомлення того, що зараз відбувається, вірить у краще майбутнє. Хоче жити в Україні та прагне, щоб наша країна тільки процвітала. Часом навіть здається, що вона думає і говорить мудріше, ніж деякі дорослі".

"Чмоня"

Меми бувають не лише позитивними. Варто згадати мобілізованого росіянами чоловіка з жалюгідним виглядом. Його звати Андрій Рязанцев, 1984 року народження, родом із Горлівки. До повномасштабного вторгнення працював учителем. Незадовго до 24 лютого 2022 року окупанти примусово мобілізували його до свого мотострілецького підрозділу.

Уже за тиждень, 1 березня, він здався в український полон. Після того, як його фото опублікували в соцмережах, українці дали йому прізвисько "чмоня". Під таким іменем він і увійшов у мемну історію.

Через чотири місяці його за обміном віддали назад росіянам, які вже за тиждень знову кинули його на фронт. Пізніше в одній із публікацій сестра "чмоні" скаржилася, що навіть після другої хвилі мобілізації росіян, йому не дають відпустку. "Відпочити" йому вдалося лише, коли потрапив на лікування до тимчасово окупованого Донецька.

"Я не хочу їхати з Криму"

Мова йде про росіянку, яка переїхала жити в тимчасово окуповану РФ українську Алушту. Після вибуху в Новофедорівці влітку 2022 року вона перелякана тікала на таксі світ за очі. Але попри це не забула зняти відео для свого "бложика", на якому голосила, як добре, "па-дамашнєму", їй жилося в Криму та як вона не хоче з нього їхати.

Наразі героїня цього відео Світлана Логінова живе в Новому Уренгої Ямало-Ненецького автономного округу Росії. Це відомо завдяки ролику, який вона опублікувала на своєму каналі в YouTube. Там Світлана розповідає про своє подружнє життя. Наприклад, в одному з останніх відео демонструє ціни на продукти на місцевому ринку. Судячи з її зауважень, вони її неприємно дивують. А ще вона багато скаржиться на березневу погоду. Каже, що в Новому Уренгої гірше, ніж у Криму.

Нагадаємо, до дня сміху, який припадає на 1 квітня, українці дотепно жартують над росіянами. На третій рік війни, яку Росія розпочала проти України з великими амбіціями, причин для кепкування чимало.