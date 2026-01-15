"Москва тебя ждет, зажигай". Легендарный "полтавский палий" ушел в ВСУ и взбудоражил сеть (фото, видео)

После выхода из тюрьмы Чепурко стал блогером

Легендарный "полтавский палий" Виталий Чепурко, известный своей мем-фразой "Мне нравится, как оно горит", заявил, что присоединился к Вооруженным силам Украины. Украинцы встретили эту новость с улыбкой.

Что нужно знать:

"Полтавский палий" Виталий Чепурко записал видео из учебного центра о своей подготовке

Украинцы активно комментируют новость с юмором и поддержкой

В 2010 году его видео о поджоге двери в квартирах стало популярным в интернете

Известный как "полтавский палий" и герой интернет-мема Виталий Чепурко объявил о вступлении в Вооруженные силы Украины. Мужчина записал видеообращение из учебного центра, которое распространили местные полтавские паблики. В нем Чепурко рассказал, что присоединился к войску добровольно и готовится приносить присягу.

Вы спросите, куда исчез палий. Никуда я не исчезал. Я пошел добровольно служить в ряды ВСУ. Пока еще учений нет. Принесу присягу и буду учиться воевать против… ну вы поняли, против кого Виталий Чепурко

На эту новость украинцы отреагировали с юмором. В сети пользователи искренне желают Виталию удачной службы и отмечают, что теперь россияне и даже Москва окажутся буквально в огне.

Прирожденный огнеметчик😎

Москва тебя ждет, зажигай

Будет делать поджоги на фронте для врага 🔥🔥🔥

Прихватили дракона 😁

Молодец 💪 ждем пылающую Москву🔥

Расходимся! Теперь нет вообще за что переживать 😂

Спали всю ту р**ню🔥

Его нужно клонировать и тогда мы поборем врага за несколько месяцев!

Кто такой "полтавский палий"

В 2010 году в сети стало популярным видео, на котором Виталий Чепурко рассказывает о поджогах дверей в квартирах и реакциях людей. Благодаря непосредственности и эйфории героя его прозвали "полтавским палием", а история попала в новости.

Чепурко родился в российском Геленджике, после смерти отца переехал в Полтаву, работал на заводе, попал в тюрьму за кражи, а затем начал поджигать гаражи и двери квартир. В 2011 году его приговорили к 5 годам и 6 месяцам.

Полтавский палий — тогда и сейчас

После выхода из тюрьмы в 2021 году он стал блогером: ведет YouTube-канал "Полтавский палий" с более чем 15 тысячами подписчиков и регулярно публикует видео.

Напомним, что герой известного мема "Ровенский четкий паца" Иван Мартынов защищает Украину с самого начала полномасштабного вторжения. Раньше мы рассказывали, как сложилась судьба героев известных мемов в Украине.