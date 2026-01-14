Тепер вона підозрЮля. Українці не можуть зупинитися клепати меми про Тимошенко

Користувачів вразив одяг Тимошенко під час обшуку

Лідерка партії "Батьківщина", народна депутатка України Юлія Тимошенко отримала підозру. Мережа повниться мемами та жартами на цю тему.

"Телеграф" вже публікував меми про Тимошенко та те, що нею знов зацікавилися правоохоронці. Однак продовжують з'являтися нові, ми зібрали найяскравіші.

Один з них дуже влучний: "астрологи оголосили тиждень мемів з Тимошенко". Також жартують, що Тимошенко тепер "підозрЮля".

Меми про Тимошенко не зупинити

Мем про підозру Тимошенко

Крім того, звернули увагу, що, якщо вину Тимошенко доведуть, "Юля може сісти при Юлі". Мається на увазі прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

Жарти про Тимошенко

Також жартують про вигляд Тимошенко під час обшуку. Це породило чимало мемів. Є й інші смішні картинки з приводу її підозри.

Образ Тимошенко породив жарти

Меми про образ Тимошенко на обшуку

Юлія Тимошенко отримала підозру — що відомо

Ввечері 13 січня стало відомо, що у Юлії Тимошенко проходять обшуки. Вони завершилися лише 14 січня близько 9:00. В НАБУ заявили, що повідомили їй про підозру за ч. 4 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка чи надання неправомірної вигоди посадовцю). Санкція статті передбачає до 10 років ув'язнення.

За даними слідства, Тимошенко домовлялася з окремими народними депутатами, щоб ті за гроші регулярно голосували так, як їй потрібно. Йшлося не про разові домовленості, а "співпрацю" на тривалий період.

Тимошенко написала у Facebook, що ці записи нібито не мають до неї жодного відношення. Нардепка пообіцяла довести це у судовому порядку.

Раніше "Телеграф" публікував повний текст "плівок Тимошенко", які розповсюдило НАБУ. Наголошуємо, у відомстві не називають імені депутата, але голос на записах та джерела стверджують – йдеться саме про Юлію Тимошенко.