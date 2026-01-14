Російський коментатор спровокував міжнародний скандал, забувши вимкнути мікрофон

Росіянин ображав маленьких спортсменів за національною ознакою

Російський коментатор Максим Гречанин образив юних хокеїстів казахстанської команди "Астана" на дитячо-юнацькому турнірі в Омську. Момент потрапив у прямий етер місцевого "12-го каналу" та завірусився у мережі.

Що потрібно знати

Гречанин забув вимкнути мікрофон

Коментатор ображав казахських хокеїстів

Після розголосу диктор вибачився

Про це повідомляє azattyq.org. Диктор перед грою назвав представників Казахстану "пі****сами" та "чебуродами", думаючи, що його мікрофон вимкнено. Після розголосу він вибачився за свої слова.

Те, що було сказано мною і потрапило в етер перед початком матчу, взагалі не мало прозвучати. Ні щодо ХК "Астана", ні щодо будь-якої іншої команди. Це було брутально і неетично з мого боку і в жодному разі не було спробою чи прагненням посіяти міжнаціональну ворожнечу між народами двох країн. Максим Гречанин

Проте батьки юних хокеїстів подали скаргу керівництву "12 каналів". Крім того, не виключається можливість порушення кримінальної справи за статтею про розпалювання національної та релігійної ворожнечі.

Зазначимо, росіяни далеко не вперше публічно ображають казахів. Наприклад, Катерина Бівол, колишня дружина абсолютного чемпіона світу з боксу у напівважкій вазі Дмитра Бівола, образила киргизів та казахів. Міністерство внутрішніх справ Казахстану оголосило Катерину у розшук, а киргизький суд ухвалив рішення про заочний арешт жінки.