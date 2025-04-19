Кинула хлопця через секс-скандал: як виглядає батько єдиної дочки Джорджі Мелоні

Прем’єр-міністр Італії жила поза шлюбом з відомим телеведучим

Про політичну діяльність найвпливовішої жінки Італії Джорджі Мелоні, яка розпочала свою кар’єру ще у 15 років, не знають хіба що ті, хто взагалі не цікавиться політикою. Однак навіть їм не чуже зазирнути у скандальні подробиці особистого життя відомої людини.

Прем’єр-міністр у 48 років виховує єдину дочку. Батьком дитини є відомий в Італії журналіст та телеведучий Андреа Джамбруно. Два роки тому Джорджа оголосила, що розсталася з хлопцем майже через 10 років спільного життя. У всьому винен секс-скандал.

Що відомо про колишнього Джорджі Мелоні

Андреа народився 1981 року в Мілані. Закінчив філософський факультет Католицького університету Святого Серця, а свою кар’єру на телебаченні розпочав у 22 роки. З 2009 року Джамбруно працював у медіагрупі Mediaset, що належить спадкоємцям колишнього прем’єр-міністра Італії та нині покійного Сільвіо Берлусконі. Джамбруно — автор і ведучий різних програм, включаючи Studio Aperto на каналі Italia 1 та "Tg4 — Diario del giorno" на Rete4.

Як зараз виглядає Андреа Джамбруно. Фото: Getty Images

Знайомство з Мелоні

Джорджа та Андреа познайомилися у 2015 році під час телепередачі, де він працював сценаристом, а вона була запрошеною гостею. Попри тривалі стосунки пара офіційно не була одружена. Чоловік молодший за політика на 5 років.

2016 року у пари народилася донька Джиневра, зараз дівчинці вісім років.

Джорджа Мелоні з дочкою. Фото: instagram.com

Причина у розриві – секс-скандал

У жовтні 2023 року навколо Джамбруно вибухнув скандал після публікації записів, на яких він дозволяє собі непристойні висловлювання і флірт з колегою-журналісткою. "Чому я не зустрічався з тобою раніше?", — питав він соведучу. Крім того, на кадрах видно, як чоловік на очах у колег торкається свого "причинного місця".

"На цьому закінчуються мої стосунки з Андреа Джамбруно, які тривали майже десять років. Я дякую йому за чудові роки, які ми провели разом, за труднощі, через які ми пройшли, і за те, що він подарував мені найважливіше в моєму житті — нашу дочку Джиневру. Наші шляхи розійшлися, і настав час це визнати. Я захищатиму те, ким ми були, я захищатиму нашу дружбу, я захищатиму за всяку ціну дівчинку, яка любить свою матір і любить свого тата. Мені більше нема чого сказати з цього приводу", — написала Мелоні 20 жовтня 2023 року у своєму акаунті в "Х".

Раніше ми писали про особисте життя мера Дніпра. "Телеграф" розповідав, як виглядає дружина Бориса Філатова та чим вона займається.