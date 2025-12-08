Серед студентів була данська принцеса: син ексміністра Галущенка навчається у найдорожчому коледжі Європи (розслідування)

Коледж-пансіон розташований у курортному альпійському містечку Віллар-сюр-Оллон

Син колишнього міністра юстиції та енергетики Германа Галущенка, звільненого через "плівки Міндіча", вже четвертий рік навчається в одному з найдорожчих приватних коледжів Європи — швейцарському College Alpin Beau Soleil. Плата за навчання та проживання там може сягати 200 тисяч доларів на рік.

Про це повідомили журналісти проєкту "Схеми" (Радіо Свобода). Серед випускників навчального закладу – герцог Люксембургу Гійом та данська принцеса Марі Кавальє.

Журналісти ідентифікували 18-річного Максима Галущенка на фото, розміщеному на офіційній сторінці College Alpin International Beau Soleil у соцмережі. На світлині з одного з заходів коледжу він зображений у футболці з логотипом навчального закладу. Фото оприлюднили в листопаді цього року.

Студент College Alpin International Beau Soleil Максим Галущенко. Фото: скриншот

College Alpin International Beau Soleil входить до переліку найдорожчих навчальних закладів Європи. Заснований у 1910 році у швейцарських Альпах, сьогодні він стабільно посідає верхні позиції у рейтингах найпрестижніших міжнародних приватних шкіл. Серед його відомих випускників — чемпіон Формули-1 Жак Вільнев, акторка Шарлотта Генсбур, герцог Люксембургу Гійом та данська принцеса Марі Кавальє.

College Alpin Beau Soleil Фото: beausoleil.com

Коледж-пансіон для учнів віком від 11 до 18 років розташований у курортному містечку Віллар-сюр-Оллон. Він працює з вересня до червня, а контракт передбачає проживання, харчування та базове медичне страхування.

На офіційному сайті зазначено, що у 2025–2026 навчальному році вартість навчання й проживання становить майже 133 тисячі швейцарських франків (приблизно 7 мільйонів грн) для учнів 6–10 класів і близько 144 тисяч франків (приблизно 7,5 мільйонів грн) для старшокласників.

Таким чином, річне навчання Максима Галущенка обходиться приблизно у 180 тисяч доларів. Окремо понад 25 тисяч франків (близько 1,3 мільйона грн) можуть складати витрати на додаткові послуги — медичне страхування, експедиції, культурні програми. Коледж не передбачає фінансової підтримки чи стипендій.

Максим Галущенко навчається у Швейцарії вже четвертий рік — це підтверджують фото за 2022, 2023, 2024 та 2025 роки, оприлюднені на офіційних сторінках Beau Soleil. Родина Германа Галущенка, який тоді обіймав посаду міністра енергетики, виїхала до Європи після початку повномасштабного вторгнення: спершу до Іспанії, а згодом — до Швейцарії.

Максим Галущенко в колледжі Beau Soleil. Фото: скриншот

Згідно з даними судового реєстру, Герман Галущенко та Ольга Богданова офіційно розірвали шлюб восени 2022 року. Після цього ексміністр більше не зазначав її у своїх деклараціях, однак продовжував вказувати дітей як членів сім’ї. Загалом ідеться про чотирьох дітей; наймолодша з них вперше з’явилась у декларації за 2023 рік, у якій подано свідоцтво про народження, видане у Швейцарії.

При цьому в деклараціях Галущенка відсутня інформація про витрати на освіту старшого сина за кордоном. За підрахунками журналістів, за чотири роки ці витрати могли становити приблизно 700 тисяч доларів, тобто майже 26 мільйонів гривень.

