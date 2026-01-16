Мав ім'я двох розстріляних радянських діячів: як сьогодні називається цей обласний центр

Місто встигли перейменувати чотири рази менш ніж за сто років

Історія назви Кропивницький тісно пов’язана з політичними змінами, імперською спадщиною та процесами декомунізації. За понад два з половиною століття місто змінювало назву кілька разів, і кожне перейменування відображало ідеологію своєї епохи.

"Телеграф" вирішив розповісти історію міста, яке свого часу мало назву на честь двох більшовицьких діячів.

Єлисаветград (1754–1924)

Першою офіційною назвою міста був Єлисаветград. Вона походила від фортеці Святої Єлисавети, закладеної у 1754 році в межах колонізаційної політики Російської імперії на півдні України. Фортеця отримала назву на честь святої Єлисавети, покровительки імператриці Єлизавети Петрівни. Згодом навколо військового укріплення сформувалося цивільне поселення, яке й дістало назву Єлисаветград.

Єлисаветград

Протягом ХІХ — початку ХХ століття Єлисаветград був важливим торгівельним і культурним центром, відомим, зокрема, як осередок українського театрального руху.

Зіновʼєвськ (1924–1934)

Після встановлення радянської влади імперська назва була визнана ідеологічно неприйнятною. У 1924 році місто перейменували на Зіновʼєвськ — на честь більшовицького діяча Григорій Зіновʼєв, одного з керівників Комінтерну, який народився саме тут. Варто зазначити, що це сталося за його життя.

Григорій Зіновʼєв

Це перейменування стало частиною ширшої радянської практики закріплення нової влади через топоніміку. Проте назва виявилася недовговічною – Зіновʼєва розстріляли у 1936 році за звинуваченням у вбивстві Кірова та змові проти Сталіна. Репресії проти нього були частиною сталінських чисток.

Кірово (1934–1939)

Після політичного падіння і репресій проти Зіновʼєва у 1934 році місто терміново перейменували на Кірово — на честь іншого радянського діяча, Сергія Кірова, убитого змовниками. Зміна назви була демонстративною і мала підкреслити розрив з "ворогами народу".

Сергій Кіров

У 1933 році Кіров входив до складу "трійки" Ленінградської області з розгляду справ про повстанство та контрреволюцію з правом винесення розстрільного вироку. За спогадами В'ячеслава Молотова, Кіров був фаворитом Сталіна.

Кіровоград (1939–2016)

У 1939 році назву зробили гучнішою, що підходила до обласного центра, а не невеличкого поселення – Кіровоград. Вона зберігалася найдовше — майже 80 років — і стала звичною для кількох поколінь мешканців. Саме під цією назвою місто пережило Другу світову війну, повоєнну індустріалізацію та період незалежності України.

Кіровоград, залізничний вокзал

Втім, назва залишалася пов’язаною з радянською символікою, що з часом стало предметом суспільної дискусії.

Кіровоград

Кропивницький (з 2016 року)

У межах закону про декомунізацію у 2016 році Верховна Рада України ухвалила рішення перейменувати місто на Кропивницький — на честь видатного українського драматурга, актора і режисера Марка Кропивницького, одного з засновників українського професійного театру.

Марко Кропивницький

Це перейменування стало символічним з кількох причин. По-перше, воно остаточно розірвало зв’язок із радянською топонімікою. По-друге, підкреслило культурну роль міста в історії України, адже саме тут формувався театр корифеїв.

Кропивницький — одне з небагатьох обласних центрів України, яке протягом ХХ століття змінювало назву чотири рази менш ніж за сто років. Така динаміка робить його показовим прикладом того, як політика безпосередньо впливає на історичну пам’ять.

