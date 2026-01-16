Носил имя двух расстрелянных советских деятелей: как сегодня называется этот областной центр

Город успели переименовать четыре раза менее чем за сто лет

История названия Кропивницкий тесно связана с политическими изменениями, имперским наследием и процессами декоммунизации. Менее чем за век город сменил название несколько раз, и каждое переименование отражало идеологию своей эпохи.

"Телеграф" решил рассказать историю города, который в свое время носил имя в честь двух расстрелянных соратников Сталина.

Елисаветград (1754–1924)

Первым официальным названием города был Елисаветград. Оно происходило от крепости Святой Елисаветы, заложенной в 1754 году в пределах колонизационной политики Российской империи на юге Украины. Крепость получила название в честь святой Елисаветы, покровительницы императрицы Елизаветы Петровны. Впоследствии вокруг военного укрепления сформировалось гражданское поселение, которое нарекли Елисаветград.

Елисаветград

На протяжении ХІХ — начала ХХ века Елисаветград был важным торговым и культурным центром, известным, в частности, как центр украинского театрального движения.

Зиновьевск (1924–1934)

После установления советской власти имперское название было признано идеологически неприемлемым. В 1924 году город переименовали в Зиновьевск — в честь большевистского деятеля Григория Зиновьева, одного из руководителей Коминтерна, родившегося именно здесь. Стоит отметить, что это произошло при его жизни.

Григорий Зиновьев

Это переименование стало частью более широкой советской практики закрепления новой власти через топонимику. Однако название оказалось недолговечным – Зиновьев был расстрелян в 1936 году по обвинению в убийстве Кирова и заговоре против Сталина. Репрессии против него были частью сталинских чисток.

Кирово (1934–1939)

После политического падения и репрессий против Зиновьева в 1934 году город срочно переименовали в Кирово — в честь другого советского деятеля, Сергея Кирова, якобы убитого заговорщиками. Смена названия была демонстративной и должна была подчеркнуть разрыв с "врагами народа".

Сергей Киров

В 1933 году Киров входил в состав "тройки" Ленинградской области по рассмотрению дел о восстании и контрреволюции с правом вынесения расстрельного приговора. По воспоминаниям Вячеслава Молотова, Киров был фаворитом Сталина.

Кировоград (1939–2016)

В 1939 году название сделали более громким, что подходило областному центру, а не маленькому поселению – Кировоград. Оно сохранялось дольше всего – почти 80 лет – и стало привычным для нескольких поколений жителей. Именно под этим названием город пережил Вторую мировую войну, послевоенную индустриализацию и период независимости Украины.

Кировоград, железднодорожный вокзал

Впрочем, название оставалось связанным с советской символикой, что со временем стало предметом общественной дискуссии.

Кировоград

Кропивницкий (с 2016 года)

В рамках закона о декоммунизации в 2016 году Верховная Рада Украины приняла решение переименовать город в Кропивницкий в честь выдающегося украинского драматурга, актера и режиссера Марка Кропивницкого, одного из основателей украинского профессионального театра.

Марко Кропивницкий

Это переименование стало символическим по нескольким причинам. Во-первых, оно окончательно разорвало связь с советской топонимикой. Во-вторых, подчеркнуло культурную роль города в истории Украины, ведь здесь формировался театр корифеев.

Кропивницкий — один из немногих областных центров Украины, который в течение ХХ века менял название четыре раза менее чем за сто лет. Такая динамика делает его показательным примером того, как политика оказывает непосредственное влияние на историческую память.

