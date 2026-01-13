Труби можуть луснути за лічені години: за якої температури зливають опалення

Існують прості поради, які дозволять зберегти тепло вдома

Ухвалення рішень про злив теплоносія з внутрішньобудинкових мереж відбувається не хаотично і не "на око", а на основі чітких технічних рекомендацій. На цьому в коментарі "Телеграфу" наголошує експерт у сфері житлово-комунального господарства Христина Ненно.

За її словами, для Києва такі рекомендації офіційно оприлюднені на сайті Київської міської державної адміністрації й адресовані головам ОСББ, управителям і керуючим компаніям.

"Наприклад, рішення приймають коли є розуміння, що відновлювальні роботи після обстрілу триватимуть довше, ніж той час, за який теплоносій може зберігати безпечну температуру. Або коли взагалі відсутня подача теплоносія, або його температура не відповідає нормативній — умовно, нижча за плюс 10 градусів", – пояснює вона.

У такій ситуації зрозуміло, що температура в трубах неминуче падатиме, і постає вибір: залишати систему заповненою чи зливати її, щоб уникнути замерзання. Як пояснює Ненно, вже за температури теплоносія близько плюс 8 градусів існують рекомендації щодо подальших дій. Якщо ж показники опускаються до плюс 3-4 градусів, рішення про злив системи має ухвалюватися негайно.

"Причина проста: під час замерзання вода розширюється, лід збільшується в об’ємі і розриває труби. Якщо не злити воду з системи опалення, наслідком будуть масові пориви. Ми вже мали такий приклад — Алчевськ у 2006 році, коли сталася катастрофа національного масштабу, людей евакуйовували, вивозили дітей. Тоді технології були іншими, не було можливості в режимі реального часу бачити температуру теплоносія", – наголошує експерт.

Техногенна катастрофа в Алчевську у 2006 році

За словами Ненно, подібні рішення ухвалювали й раніше — під час локальних аварій, коли було зрозуміло, що відновлення теплотраси триватиме дві доби, а надворі мінус 20. Різниця лише в тому, що раніше це були поодинокі випадки без масового характеру і без паніки. Для тепловиків і комунальників це стандартні робочі процеси.

Щодо ролі утеплених фасадів, експерт зазначає: вони справді допомагають зберігати тепло, але не кардинально, якщо йдеться лише про часткові рішення. Комплексна енергоефективна модернізація — утеплення фасаду, даху, підвалу, модернізація мереж — дозволяє будинку значно довше утримувати тепло, працюючи за принципом термоса.

"Якщо ж утеплення було точковим — кілька квартир утеплилися, а решта ні, — ефект мінімальний. У середньому утеплений фасад дає близько плюс 2 градусів. Якщо утеплений і дах — ефект більший. Утеплений підвал і модернізовані труби можуть додати ще кілька градусів.

У середньому комплексно утеплений будинок може мати на 3-4 градуси більше тепла. Якщо утеплений фасад, але не утеплений дах, ситуація гірша — через дах і місця загального користування виникають протяги, і тепло втрачається", – пояснює вона.

Ризики для новобудов і старого житлового фонду, за її словами, істотно відрізняються. У сучасних будинках зазвичай є утеплені фасади, підвали, індивідуальні теплові пункти з насосами, що забезпечують циркуляцію теплоносія. Крім того, ОСББ або керуючі компанії часто встановлюють генератори, інвертори й акумулятори. Навіть за відключення електроенергії система може продовжувати циркулювати, і ризик замерзання мінімізується.

У старому житловому фонді, особливо там, де обслуговуванням займаються колишні ЖЕКи, ситуація складніша. Там бракує ресурсів і персоналу для оперативного запуску генераторів у сотнях будинків і постійного контролю їх роботи. Саме тому в таких будівлях рішення про злив теплоносія ухвалюють частіше — ніхто не готовий брати на себе відповідальність за масові аварії труб. У старих будинках з ОСББ ситуація дещо краща, але й там альтернативні рішення потребують часу та згоди співвласників.

Навіть якщо морози триматимуться довго, сценарію повної зупинки систем Ненно не прогнозує. Можливі блекаути, графіки відключень, використання пересувних котелень для лікарень, шкіл і садочків.

Для мешканців це означатиме одне: навіть ті будинки, де не було ОСББ, почнуть замислюватися над енергонезалежністю. Такі кризи змінюють підхід Христина Ненно

Крістіна Ненно/Facebook-сторінка

Водночас експерт дає низку практичних порад для родин. У холодний період не варто провітрювати квартиру, навіть якщо є таке бажання. Газові плити як джерело тепла є небезпечними: під час горіння газу зменшується вміст кисню, людина втрачає пильність, відкриває вікно — і тепло миттєво виходить. Це може призвести до втрати свідомості й фатальних наслідків. Безпечнішим варіантом є теплий одяг і спальники, розраховані на мінус 10-15 градусів.

Свічки, саморобні обігрівачі та сумнівні "лайфхаки" експерт вважає потенційно небезпечними, особливо якщо людина перебуває вдома сама. Обов’язково варто мати вогнегасник. Також важливо зробити запас води: щонайменше 2 літри питної на людину на добу і близько 10 літрів технічної води на людину мінімум на три доби. Це допомагає уникнути паніки, як це вже було в інших містах.

Корисною порадою є і термос з окропом, який слід щодня оновлювати, — це спрощує приготування їжі. І, зрештою, кожному варто знати, де розташовані найближчі пункти незламності: там можна зігрітися, підзарядити гаджети та отримати гарячі напої. Такі пункти нині працюють не лише в комунальних закладах, а й у торговельно-розважальних центрах.

Окремо Христина Ненно звертає увагу на прості, але ефективні побутові дії, які мешканці можуть зробити самостійно, не чекаючи відновлення теплопостачання.

"Якщо давно не міняли ущільнювачі на вікнах — це варто зробити. Те саме стосується вхідних дверей. Дуже часто основні тепловтрати йдуть не через стіни, а саме через нещільності", — пояснює експертка.

Вона також радить перевірити режим роботи металопластикових вікон, якщо це не було зроблено раніше.

"Багато людей навіть не знають, що вікна мають літній і зимовий режим. Якщо їх не перевести в зимовий режим, притиск стулки слабший і холодне повітря активно потрапляє в приміщення", — зазначає Ненно.

За її словами, у випадках, коли з вікон відчутно тягне холодом, варто використовувати навіть найпростіші підручні засоби.

"Можна настелити на підвіконня ковдру, рушник або будь-що, що є під рукою. Це суттєво зменшує продування і потрапляння холодного повітря в кімнату", — каже вона.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що навіть за повної відсутності опалення багатоквартирні будинки мають певний "запас міцності". Незалежно від того, утеплений фасад чи ні, температура в приміщеннях на рівні до плюс 10 градусів може зберігатися кілька діб — як правило, два-три дні, а іноді й до чотирьох.