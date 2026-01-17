Чому холод собачий, а не котячий? Як утворився популярний вислів про люті морози

Є чимало дотепних приказок про холодну зиму

В Україні вже тривалий час тримається сувора зимова погода, яку чимало людей називають "хобачим холодом". Однак не так багато українців знають, як утворився цей фразеологізм та чому холод саме собачий, а не котячий.

"Телеграф" розбирався у цьому питанні. В давнину тварини віщували людям зміни погоди, а собаки були такими собі термометрами взимку.

Адже люди знали: якщо пес катається у снігу, лежить на сонечку — скоро прийде відлига та морози спадуть. А от, якщо собака ховається у дворі, шукає місце, де погрітися та навіть проситься у дім — бути сильним морозам. Раніше наші предки мали лише кілька способів, як дізнаватись хоч приблизно погоду на майбутнє і дуже важливу роль у цьому відігравали тварин.

Тому морози, які для собак холодні, стали називати "собачим холодом". Щодо котів, то вони здебільшого жили в будинках чи з худобою, тому їхню поведінку в цьому питанні предки не брали до уваги.

Додамо, що в український є чимало слів та приказок, які вважаються синонімами до собачого холоду. До прикладу:

У таку погоду добрий господар собаку з дому не вижене.

Сонце блищить, а мороз тріщить.

Мороз, аж іскри сипляться.

