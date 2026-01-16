Коцюбнути і не тільки. Як ще українською можна розповісти, що ви замерзли
Збагачуємо свій лексикон зимовими синонімами
Українська мова має чимало самобутніх слів на різні випадки життя. Вони дуже влучні та яскраві — розповідаємо, як можна замінити дієслово "мерзнути".
Існує багато слів та виразів, які описують замерзання дуже образно. Тільки від їхнього звучання стає холодніше. Синоніми до слова мерзнути наводить slovnyk.me.
Мерзнути — як можна інакше сказати українською
- Дриґотіти
- Дрижаки їсти
- буряковіти (від холоду),
- вихолоджуватися,
- гибіти,
- дерев'яніти (від холоду),
- дживоніти (зубами),
- дубеніти,
- дубіти,
- заклякати,
- качаліти,
- качаніти,
- ковизнути,
- коліти,
- коцюбнути,
- коцюрбнути,
- коцябнути.
"Змерзнути" чи "замерзнути" — як правильно
Цікаво, що серед українців нерідко спалахують суперечки: як правильно — "змерзнути" чи "замерзнути". Мовознавець Олександр Пономарьов пояснив, що обидва ці слова походять від одного кореня, проте їх не можна вживати одне замість одного. Замерзнути означає "стати твердим від холоду, перетворитися на кригу; згинути від холоду". Тоді як змерзнути — це відчувати холод, нестачу тепла.
