Коцюбнути і не тільки. Як ще українською можна розповісти, що ви замерзли

Олена Руденко
Морози, українці Новина оновлена 16 січня 2026, 11:24
Морози, українці. Фото Колаж "Телеграф"

Збагачуємо свій лексикон зимовими синонімами

Українська мова має чимало самобутніх слів на різні випадки життя. Вони дуже влучні та яскраві — розповідаємо, як можна замінити дієслово "мерзнути".

Існує багато слів та виразів, які описують замерзання дуже образно. Тільки від їхнього звучання стає холодніше. Синоніми до слова мерзнути наводить slovnyk.me.

Мерзнути — як можна інакше сказати українською

  • Дриґотіти
  • Дрижаки їсти
  • буряковіти (від холоду),
  • вихолоджуватися,
  • гибіти,
  • дерев'яніти (від холоду),
  • дживоніти (зубами),
  • дубеніти,
  • дубіти,
  • заклякати,
  • качаліти,
  • качаніти,
  • ковизнути,
  • коліти,
  • коцюбнути,
  • коцюрбнути,
  • коцябнути.

"Змерзнути" чи "замерзнути" — як правильно

Цікаво, що серед українців нерідко спалахують суперечки: як правильно — "змерзнути" чи "замерзнути". Мовознавець Олександр Пономарьов пояснив, що обидва ці слова походять від одного кореня, проте їх не можна вживати одне замість одного. Замерзнути означає "стати твердим від холоду, перетворитися на кригу; згинути від холоду". Тоді як змерзнути — це відчувати холод, нестачу тепла.

Як правильно казати змерзнути чи замерзнути
Раніше "Телеграф" розповідав, як в різних куточках України називають лютий мороз. Серед них немає слова "холодрига", замість нього можна використовувати значно більш яскраві.

