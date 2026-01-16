Коцюбнути і не тільки. Як ще українською можна розповісти, що ви замерзли

Збагачуємо свій лексикон зимовими синонімами

Українська мова має чимало самобутніх слів на різні випадки життя. Вони дуже влучні та яскраві — розповідаємо, як можна замінити дієслово "мерзнути".

Існує багато слів та виразів, які описують замерзання дуже образно. Тільки від їхнього звучання стає холодніше. Синоніми до слова мерзнути наводить slovnyk.me.

Мерзнути — як можна інакше сказати українською

Дриґотіти

Дрижаки їсти

буряковіти (від холоду),

вихолоджуватися,

гибіти,

дерев'яніти (від холоду),

дживоніти (зубами),

дубеніти,

дубіти,

заклякати,

качаліти,

качаніти,

ковизнути,

коліти,

коцюбнути,

коцюрбнути,

коцябнути.

"Змерзнути" чи "замерзнути" — як правильно

Цікаво, що серед українців нерідко спалахують суперечки: як правильно — "змерзнути" чи "замерзнути". Мовознавець Олександр Пономарьов пояснив, що обидва ці слова походять від одного кореня, проте їх не можна вживати одне замість одного. Замерзнути означає "стати твердим від холоду, перетворитися на кригу; згинути від холоду". Тоді як змерзнути — це відчувати холод, нестачу тепла.

Раніше "Телеграф" розповідав, як в різних куточках України називають лютий мороз. Серед них немає слова "холодрига", замість нього можна використовувати значно більш яскраві.