Світове визнання за копійки: Настя Каменських вляпалася у скандал

Каменських могла використати ботів у соцмережах

Відома українська співачка Настя Каменських, яка оскандалилася заявою про мову у США, намагається відновити свою репутацію. Для цього вона, ймовірно, замовила послуги ботоферми — групи, яка керує фейковими обліковими записами у соцмережах.

Блогер-пліткар Богдан Беспалов написав у своєму телеграм-каналі, що під дописами Каменських в інстаграмі можна побачити багато позитивних коментарів. Зазвичай їх пишуть користувачі з порожніх сторінок, в яких немає публікацій і підписників. На думку Беспалова, співачка намагається створити враження, що її творчість подобається іноземним слухачам.

Каменських намагається врятувати ситуацію за допомогою ботів і зробити вигляд, що іноземна публіка від неї в захваті. Ми теж в захваті від Джеймі та Хейдена — фанів НК з 0 підписників. Так би мовити у співачки настав "Золотий вік дешевих ботів". Богдан Беспалов

The energy there mist be insane ("Енергія там, мабуть, просто шалена!").

How do you always manage to make it look so chic, even at tennis?! ("Як тобі завжди вдається виглядати так стильно, навіть на тенісі?!").

So happy for you. One day I will go too ("Дуже рада за тебе. Колись і я туди поїду").

Коментарі користувачів мережі, які можуть бути ботами, скриншот Богдана Беспалова

Акаунт користувача, який писав коментар Каменських, скриншот Богдана Беспалова

Інший акаунт користувача мережі, скриншот Богдана Беспалова

Так співачка могла замовити послуги ботоферми. За невеликі гроші ці компанії з порожніх акаунтів пишуть коментарі, аби справити потрібне враження на людей. Коментарів таких ботів під дописами може бути десятки і з різним змістом. Наприклад, на одному із ресурсів за 10 позитивних коментарів треба заплатити лише 20 гривень.

Ціни на ботів, скриншот з мережі

Нагадаємо, що у серпні Каменських їздила в тур містами США. Під час одного з концертів виконавиця заявила російською, що неважливо, якою мовою говорити, головне — любов. Українці розкритикували артистку за таку позицію і нагадали, що Росія знищує міста і вбиває українців, тож мова має значення.

Раніше "Телеграф" розповідав, де жила Настя Каменських до повномасштабної війни, розпочатою Росією. Це розкішний маєток біля Києва.