Світове визнання за копійки: Настя Каменських вляпалася у скандал
Каменських могла використати ботів у соцмережах
Відома українська співачка Настя Каменських, яка оскандалилася заявою про мову у США, намагається відновити свою репутацію. Для цього вона, ймовірно, замовила послуги ботоферми — групи, яка керує фейковими обліковими записами у соцмережах.
Блогер-пліткар Богдан Беспалов написав у своєму телеграм-каналі, що під дописами Каменських в інстаграмі можна побачити багато позитивних коментарів. Зазвичай їх пишуть користувачі з порожніх сторінок, в яких немає публікацій і підписників. На думку Беспалова, співачка намагається створити враження, що її творчість подобається іноземним слухачам.
Каменських намагається врятувати ситуацію за допомогою ботів і зробити вигляд, що іноземна публіка від неї в захваті. Ми теж в захваті від Джеймі та Хейдена — фанів НК з 0 підписників. Так би мовити у співачки настав "Золотий вік дешевих ботів".
- The energy there mist be insane ("Енергія там, мабуть, просто шалена!").
- How do you always manage to make it look so chic, even at tennis?! ("Як тобі завжди вдається виглядати так стильно, навіть на тенісі?!").
- So happy for you. One day I will go too ("Дуже рада за тебе. Колись і я туди поїду").
Так співачка могла замовити послуги ботоферми. За невеликі гроші ці компанії з порожніх акаунтів пишуть коментарі, аби справити потрібне враження на людей. Коментарів таких ботів під дописами може бути десятки і з різним змістом. Наприклад, на одному із ресурсів за 10 позитивних коментарів треба заплатити лише 20 гривень.
Нагадаємо, що у серпні Каменських їздила в тур містами США. Під час одного з концертів виконавиця заявила російською, що неважливо, якою мовою говорити, головне — любов. Українці розкритикували артистку за таку позицію і нагадали, що Росія знищує міста і вбиває українців, тож мова має значення.
