Це місто України назвали на честь відомого актора: як це сталося

Депутати та жителі обговорювали сім варіантів назви міста, включно з Єлисаветградом та Кропивницьким

Кропивницький — місто з непростою історією назви, у якій переплелися культура та політика. Його ім'я закріпилось за ним вже 10 років і пов'язане з видатним українцем, який проживав там.

Свою сучасну назву воно отримало 14 липня 2016 року після довгих обговорень серед жителів та депутатів, за словами перекладача Богдана Стасюка, який там проживає і працює, передає "Суспільство Культура".

Від Кіровограда до Кропивницького: як місто обирало нову назву

Раніше місто називалося Кіровоград, але ця назва поступово втратила зв’язок із особою, на честь якої її дали. У межах закону про декомунізацію довелося шукати варіант, який би відображав історію і культуру міста.

Із 1991 року обговорювали повернення історичної назви Єлисаветград, проте вона асоціювалася з імперським минулим. Загалом розглядали сім варіантів: Єлисаветград, Кропивницький, Інгульськ, Златопіль, Благомир, Ексампей і Козацький. Дискусії проходили через громадські слухання, а мешканці могли висловити свою думку у своєрідному опитуванні на вулицях міста.

Місто Кропивницький. Фото: Скай

Нова назва пов’язана з українським письменником і драматургом Марком Кропивницьким, який заснував професійний український театр. У Кропивницькому він жив, ставив вистави та працював разом із іншими відомими акторами і драматургами свого часу.

У місті збереглися місця, пов’язані з його діяльністю: будинок, де жив і творив Кропивницький, будинок громадських зборів, де виступав його театр, академічний музично-драматичний театр та освітні заклади, що носять його ім’я.

Місто також мало шанс отримати назву за літературним прототипом. Повість Юрія Яновського "Байгород" описує події української революції, і це ім’я могли використати, але часу на закріплення такого варіанту в міських наративах не вистачило.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим цікаве місто Тульчин і чому воно так називається.