Від імені маршала СРСР до повернення до коріння: як змінювалася назва цього міста Луганської області

Поселення стало містом у 1932 році

Місто Алчевськ на Луганщині має незвичайну історію назви. Мало хто знає, але раніше воно називався зовсім інакше.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, як, коли та з яких причин назви міста змінювалися.

Спочатку на місці сучасного Алчевська знаходилося робоче селище Юріївка. Він почав активно розвиватися наприкінці ХІХ століття після будівництва металургійного заводу та залізничної гілки. Селище швидко перетворилося на великий промисловий центр Донбасу.

З моменту заснування, з 1895 року, назва поселення змінювалася кілька разів. Початкова назва Юріївка була змінена в 1903 році на Алчевськ, після загибелі мецената та промисловця Олексія Алчевського.

Алчевський був відомий як засновник гірничих та металургійних підприємств у Луганській області, власник великих банків, активний учасник українського національного руху та меценат — саме він дав поштовх розвитку території, на якій постало майбутнє місто.

Старе фото Алчевська (1991 рік)/Transphoto

1931 року назву змінено на Ворошиловськ — до 50-річного ювілею радянського діяча, маршала Климента Ворошилова, який працював на заводі ДЮМТ. У 1932 році поселення набуло статусу міста.

Старе фото Алчевська (1988 рік)/Transphoto

Далі, через 30 років, в 1961 році місто перейменовано в Металгорськ, проте вже з 30 грудня 1961 отримало нову назву — Комунарськ, яке проіснувало до 1991 року, а також була перейменована і залізнична станція в Комунарськ.

Станція "Комунарськ". Фото% Вікіпедія

Після проголошення незалежності на міському референдумі, що відбувся 1 грудня 1991 року, жителі міста повернули назву "Алчевськ". Але станцію було перейменовано в Алчевськ лише 17 січня 2025 року постановою Кабінету Міністрів України.

Пам’ятник меценату Олексію Алчевському

