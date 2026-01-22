Як захиститися від холоду і вітру: реальний досвід моряка з Європи

Чому -5 з вітром може бути гірше за сильний мороз і які прості речі допомагають не замерзнути — практичні поради

Зігрітися в мороз, коли тобі потрібно тривалий час залишатися на холоді поможуть поради користувача Reddit під ніком Sorry_Lecture_7351. Він живе у Нідерландах та мав супроводжувати кілька груп туристів на човні. На вулиці було -5 градусів.

Автор наголошує: "Порив вітру буде вашим найгіршим ворогом. -5 вночі з вітром гірше, ніж -25 під час руху в сонячний зимовий день". Перша порада, яку дає європеєць — багато та ситно поїсти. Він також зробив собою кілька термосів чаю, які постійно пив протягом дня.

Другий важливий чинник — багатошаровість. Чоловік вдів шкарпетки, лижні гольфи з вовни, термобілизну з мериносової вовни і дві пари штанів зверху. На верхню частину тіла вдів синтетичну футболку, поліестерову толстовку, куртку з гортексу, пуховик, а останнім шаром — куртку з Softshell. Це сучасна тканина з вітрозахистом та мембраною, яка використовується в туристичному одязі. "Загалом 6 шарів одягу на верхню частину тіла", — резюмує автор.

Руки та ноги також потрібно захистити. Чоловік обрав чоботи, в які вклав термоустілки та маленькі грілки для пальців ніг. "Я впевнений, що ці хлопці за 2 євро врятували мої пальці ніг від замерзання", — йдеться в дописі. Також вдів в'язані рукавиці з грілками для рук всередині, шарф та вовняну шапку.

"⁠Якби я мав знову зробити цю зміну, основні висновки були б такими: ⁠якомога більше шарів одягу (меринос, горетекс та пуховики мають вирішальне значення), солодкий киплячий чай у термосі, який можна охолодити, змішавши з холодною водою, кишенькові грілки для пальців рук і ніг, з'їжте багато жирної їжі перед цим", — пише автор.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українці вдома нагрівають цеглу різними способами, щоб створити своєрідну пічку. Зазначимо, що для цього потрібна вогнетривка цегла.