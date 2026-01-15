Допоможе "теплий острів" і не тільки: як вижити у холодній квартирі без зайвих витрат

Потрібно зробити все можливе, щоб зберегти тепло у приміщенні

В Україні зараз лютують морози, а через обстріли багато будинків залишилися без світла та опалення. Щоб пережити холод і зберегти тепло, важливо знати прості, але ефективні лайфхаки.

У Threads українка поділилася порадами, які допоможуть вижити у льодяній квартирі. Варто взяти на замітку!

Як зігрітися у квартирі без світла та опалення

Цієї зими українці зіткнулися з особливо суворими умовами: регулярні російські обстріли залишають будинки без електрики та опалення, а за вікном люті морози. Щоб пережити холод і зберегти тепло, важливо запастися терпінням і використовувати прості, але ефективні поради.

Як зберегти тепло в будинку

Насамперед дотримуйтесь принципу "однієї кімнати" — виберіть найменше приміщення, де проводитимете час, і зосередьте зусилля на його утепленні. Якщо у вас є туристичний намет, поставте його прямо на ліжко: тепло вашого дихання і тіла створить "теплий острівець", де температура буде вищою на кілька градусів. Якщо намету немає, зробіть "халабуду" з ковдр і подушок, яка також допоможе утримувати тепло.

Як зігрітися у холодній квартирі

Щільно закрийте всі щілини та вікна, використовуйте старі рушники, ковдри та теплі речі, а підлогу застеліть килимами. Якщо стіни особливо холодні, їх також можна прикрити тканиною або ковдрою. Зігрівай себе, а не стіни: носіть кілька шарів одягу — термобілизну, фліс, жилет або светр, залишаючи між шарами повітря.

Грілки у вигляді пластикових пляшок із гарячою водою під ковдрою, а також термос із гарячим чаєм допоможуть підтримувати тепло протягом дня. Вночі вікна закривайте максимально щільно за допомогою ковдр або штор, можна використовувати пухирцеву плівку на склі як додатковий утеплювач.

Головне пам’ятати про безпеку! Не використовуйте буржуйки та газові пальники у квартирі, а "свічкові обігрівачі" ніколи не залишайте без нагляду.

