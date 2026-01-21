Українець показав просту "пічку", що піднімає температуру в кімнаті на кілька градусів

Українці діляться досвідом виживання без світла та опалення у морози

Через наслідки російських ударів по енергетиці, в Україні регулярно та надовго вимикають світло. Також є перебої із теплопостачанням, українці діляться досвідом, як підвищити температуру повітря у квартирі без опалення.

Українець Антон Писаренко показав імпровізовану "пічку", яка здатна підняти температуру у приміщенні на кілька градусів. Як розповіли жителі квартири, температура в кімнаті була +16 градусів, а ця "буржуйка" нагріла повітря до +20 за кілька годин.

Для того, щоб зробити "пічку" потрібні деко та решітка від духовки, кілька вогнетривких цеглин та свічки. На краї дека вертикально ставимо дві цеглини, всередині розміщаємо свічки та запалюємо їх. На цеглини ставимо решітку від духовки, на неї вкладаємо цеглу вертикально.

Свічки нагрівають цеглу, вона віддає тепло та нагріває повітря у кімнаті. Важливо не залишати "пічку" без нагляду, адже відкритий вогонь потребує уваги та обережного поводження.

Як обігріти кімнату за допомогою цегли та свічок

Раніше "Телеграф" публікував поради чоловіка, який ходить у зимові походи, як вижити в квартирі без опалення в морози. Він розповів, що реально працює в багатоквартирному будинку.