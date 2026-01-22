Гороскоп на 23 січня: Дів чекає непроста розмова, а Терезів — прорив у роботі

Гороскоп підкаже, які події на вас чекають 23 січня

"Телеграф" представляє гороскоп на завтра, 23 січня, для представників усіх знаків Зодіаку. Ми з’ясували, яких сюрпризів вам слід очікувати цієї п’ятниці.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Представники цього знаку завтра виявлять рішучість та внутрішню зібраність. Рішення прийматимуться без вагань і дадуть потрібний результат. У робочих справах можливий момент, коли Овнам доведеться взяти ініціативу у свої руки.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Цей знак може проявити себе на роботі завдяки нестандартному підходу. Грошові питання вирішуватимуться спокійно, можливі ідеї для додаткового доходу. У стосунках захочеться затишку та надійності.

Близнюки (21.05-21.06)

День підходить для розмов, зустрічей та нових знайомств. Через спілкування можуть вирішитись і фінансові питання. Вражень завтра буде багато, але важливо не перевантажувати себе.

Рак (22 червня — 22 липня)

Для представників цього знаку день пройде м’яко та душевно. Інтуїція допоможе прийняти правильне рішення у роботі. Варто ділитися почуттями із тими, кому ви довіряєте.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Леви опиняться у центрі уваги. Їхні ідеї можуть помітити і гідно оцінити. У фінансових питаннях день сприятливий для планування та обговорення майбутніх кроків.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

В особистій сфері день спонукає Дів до спокійних і чесних розмов. До середини дня може прояснитися питання, яке довго не давало спокою, і стане легше на душі.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

У роботі можливі вдалі домовленості й прорив, якщо Терези повірять у себе. Грошові питання вирішуватимуться простіше, ніж здається. У стосунках день підходить для теплих слів та романтики.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Для цього знака 23 січня принесе найсильніші внутрішні підказки. Рішення можуть прийти зненацька, але будуть точними. В середині дня ймовірна важлива розмова, яка багато що розставить по місцях.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Представники цього знаку завтра відчують рух уперед. У роботі можливі пропозиції, пов’язані з розвитком чи навчанням. День налаштовує на зріст та нові цілі.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Цей знак найближчим часом побачить плоди своїх зусиль. Фінансова ситуація буде стабільною. У стосунках побільшає тепла, а підтримка в середині дня додасть впевненості.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

У роботі Водоліям потрібно більше генерувати незвичайні ідеї. День підходить для обговорень та планування. В особистій сфері Водоліям важлива свобода та взаємне розуміння.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Для Риб 23 січня пройде на підйомі. У фінансах питаннях все буде рівно, без сюрпризів. У стосунках посилюється романтичний настрій та бажання бути ближчими.